紐約Fed總裁：長期通膨預期穩定

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（9 日）表示，儘管近期物價大漲，但長期通膨預期仍保持穩定，不過未來物價上漲路徑仍存有更大的不確定性。

威廉斯周三在瑞士國家銀行、美國聯準會（Fed）和國際清算銀行（BIS）於蘇黎世聯合舉辦的會議上表示，好消息是美國長期通膨預期保持在與央行目標大約一致的水準上，然而通膨不確定性卻增加，但這並非由於長期通膨鬆動所造成。

威廉斯在會上並未就美國經濟或貨幣政策展望發表評論，僅稱實現低而穩定的通膨是 Fed 目前的首要任務。

在演講後的問答階段，威廉斯討論了 Fed 溝通對塑造通膨預期的重要性，並解釋官員在衡量通膨預期時使用的模型。

威廉斯表示，美國的通貨膨脹顯然遠高於 Fed 的長期目標，因此要讓通膨回落到 2% 的目表水準是非常重要的。

美國 10 月消費者物價指數（CPI）報告將於明（10 日）公布，市場預估 CPI 年升 8%，增速較前值 8.2% 有所放緩，不過當月 CPI 升幅估 0.7%，高於前值的 0.4%，意味著市場認為通膨仍持續升溫。

在備受關注的核心 CPI 方面，市場認為通膨增速放緩的不明顯，預估 10 月核心 CPI 年增 6.5%，僅較上月的 6.6% 小幅放緩，10 月核心 CPI 月增 0.5%，較上月 0.6% 小幅下降。