日本三井物產 計劃投入Level 4無人駕駛卡車物流業務

據《日本經濟新聞》週一 (14 日) 報導，日本大型綜合貿易商三井物產，計劃在 2026 年度投入無人駕駛的大型卡車物流業務，將採用「Level 4」自動駕駛技術。日本在 4 月通過道路交通法修正法案，包括 Level 4 相關制度。

報導指出，該項無人駕駛的大型卡車物流業務，是由三井物產出資 8 成，另外 2 成由從事人工智慧技術開發的 Preferred Networks 出資，雙方共同成立名為「T2」的新公司。

T2 計劃從本月開始，利用乘用車在日本高速公路展開驗證實驗。為了預防萬一，車上也將有駕駛共乘，因此在道路交通法的修正法案正式生效前，T2 的實驗車輛就能行駛在一般道路。

T2 計畫在 2023 年 3 月之前，要在日本的高速公路利用大型卡車來進行實驗，為預防萬一，也將有駕駛共乘，將以時速 80 公里行駛 10 公里左右。T2 表示，這是日本國內首度有大型卡車在高速公路進行 Level 4 的無人駕駛實驗。預計最快在 2026 年度，無人駕駛的大型卡車將投入東京–大阪之間的物流業務，該條路線大約占了日本幹線運輸市場的 2 成、市場規模達 2 兆日元。

Preferred Networks 和豐田汽車有合作關係，T2 將利用 Preferred Networks 所提供的空間辨識技術。車輛上頭將裝設感測器、鏡頭和雷達等，能掌握路面和行駛在周遭的車輛狀況，同時也將運用 GPS 裝置來分析位置資訊。使用的車輛和器材都是一般市售產品，將委託外部企業來進行組裝。

T2 表示到 2026 年正式跨入實用化階段之前，相關的系統改良等，至少將花費 100 億日元以上。