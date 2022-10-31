與陸企有不正常往來 自駕卡車新創公司圖森未來解雇CEO

自動駕駛卡車新創公司圖森未來 (TuSimple)(TSP-US) 周一 (31 日) 表示已解雇其 CEO 侯曉迪，因在一項內部調查發現不正當交易，以及侯曉迪可能將技術轉讓給由 TuSimple 已離職的聯合創始人領導的一家中國公司。

這家總部位於聖地牙哥的新創公司營運長尤默 (Ersin Yumer) 將擔任臨時 CEO 兼總裁，而 TuSimple 董事會正在尋找永久繼任者。侯曉迪也是該公司的技術長。

消息傳出後，TuSimple 股價在周一早盤交易中下跌超過 40%。

TuSimple 在周一的監管文件中表示，根據其董事會的調查，它認為其部分員工在 2021 年利用帶薪工作時間為開發自動氫動力卡車的中國新創公司 Hydron 工作。TuSimple 表示，在簽署保密協議之前，這些員工與 Hydron 共享機密訊息。

該公司表示，董事會的調查於 7 月開始，目前仍在進行中。

《華爾街日報》周一報導，該公司與 Hydron 的關係正在接受聯邦調查局 (FBI) 和證券交易委員會 (SEC) 的調查。報導指出，調查人員正在調查 TuSimple 的領導層是否未能就其與 Hydron 的交易進行必要的披露，以及這些交易是否損害了 TuSimple 的投資人。

Hydron 由 TuSimple 聯合創始人陳默 (Mo Chen) 於 2021 年創立，之前曾擔任其執行董事長。Hydron 最初宣布在北美製造由氫燃料電池驅動的電動卡車，但至今為止，其業務主要集中在中國。