中國發布首部無人駕駛車法規 自駕產業正式邁向「L3」級

深圳通過中國首無人駕駛車法規，將允許完全自駕智慧車在限定區域內合法上路，專家認為，此舉將加速無人駕駛技術商業化腳步，自駕產業正式邁向「L3」級。

深圳市第七屆人民代表大會常務委員會通過《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，將於 8 月 1 日起上路。根據該條例，深圳將允許完全自動駕駛智慧車在限定區域內合法上路，該類車款可不具備人工駕駛模式和相應裝置，允許無駕駛人員。

依據該條例，深圳將智慧車劃分為「有條件自動駕駛」（L3）、「高度自動駕駛」（L4）及「完全自動駕駛」（L5）三種類型，有條件自駕和高度自駕仍需有駕駛人員，完全自駕無需人工操作。

根據該條例第 53 條的規定，有駕駛者的智慧車發生交通事故，造成損害，由駕駛者承擔賠償責任。完全自駕智慧車在無駕駛人期間發生交通事故，由車輛所有人、管理人承擔賠償責任。

若智慧車本身缺陷造成事故和損害，車輛駕駛人或所有人、管理人依第 31 條規定賠償後，可依法向車廠、銷售者請求賠償。

國泰君安證券表示，在深圳通過該條例前，中國智慧車產業一直面臨一個困局，即誰都不敢自稱達到「L3」級，原因是道路交通法規尚未為「L3」及以上自動駕駛的交通事故明確劃分責任——到底事故主要責任方是駕駛者還是車廠。

第一財經報導，中國一家自駕公司技術總監說：「部分車廠的系統已經具備了點到點的駕駛能力，僅從功能上來說，可以被稱為『L3』級別的自動駕駛。」

不過，由於相關法規空白，車廠為規避責任，普遍用「L2.5」、「L2.9」的提法。去年 8 月，一位蔚來車主在啟動駕駛輔助的情況下，出現傷亡事故。隨後多家車廠取消自動駕駛、無人駕駛等宣傳，並刪除旗下駕駛輔助系統名稱中自動、無人等字眼。