傳豐田汽車擬重啟電動車計畫 力拚特斯拉

路透周一（24 日）援引四名知情人士消息報導，豐田汽車（Toyota）正在考慮重啟其電動車策略，以便在蓬勃發展的電動車市場中擁有更好的競爭地位。該公司進軍電動車市場步伐緩慢，而且已經暫停一些現有的電動車發展計畫。

據悉，如果正在審查的提議若被採納，意味著豐田汽車將發生重大轉變，改寫去年宣布的 380 億美元推出電動車計畫，以便更好的與特斯拉 (TSLA-US) 等公司競爭。

上述四位知情人士表示，豐田汽車內部的工作小組以負責在明年初之前制定改進現有電動車平台或新架構計畫。

與此同時，根據知情人士與路透看到的文件，豐田汽車去年 12 月已宣布暫停的 30 個電動車的發展計畫中，有包括 Compact Cruiser 和純電版 Crown。對此，豐田汽車拒絕就具體措施置評。

豐田汽車潛在的改革雖然可能減緩已在計畫中的電動車推出，但該公司也能以更有效製造技術與其他對手競爭，目前整個產業的電動車銷量已經超過豐田先前預期。

知情人士表示，該公司之所以會提出新提議的原因是，一些工程師與高層意識到，公司在電動車領域的工廠成本戰中輸給特斯拉。

知情人士也說，先前豐田汽車的計畫是基於市場對電動車需求在未來幾十年都不會成長的假設，然而電動車銷量卻快速成長。全球汽車製造商預估，到 2030 年電動車將占汽車總產量的一半以上。

仿效特斯拉運作

根據知情人士透露，目前負責評估電動車計畫的是前任競爭長（chief competitive officer, CCO）寺重茂樹（Shigeki Terashi）。截稿前他並未回應置評請求。

據悉，豐田汽車考慮正以其現有的電動車 e-TNGA 技術為基礎發展並結合新技術延長 e-TNGA 的可用性，因此舉能有效降低成本。

不過寺重茂樹也可能提議退出 e-TNGA，並選擇從頭設計電動車專用平台。知情人士稱，新車型可能需要大約 5 年時間研發，不過另名知情人士表示，豐田汽車目前沒有太多時間可以浪費了。

豐田汽車目前正與供應商合作，並考慮透過工廠創新來降低成本，例如特斯拉的壓鑄機 Giga Press，大量簡化了工廠工作。

截稿前，豐田汽車 (TM-US) 美股盤前上漲 0.39%，每股暫報 133.76 美元。

倘若豐田汽車若採取此方法，每輛汽車成本將降低數千美元，使其成為該公司與其供應商愛信精機公司（Aisin Seiki）與電裝公司（Denso）首要任務。兩家供應商對此並未置評。