〈台泥法說〉NHOA二家子公司今年可望收支平衡 目標2030年1GW儲能容量併網

在新能源事業布局上，台泥 (1101-TW) 旗下 NHOA CEO Carlalberto Guglielminotti 表示，子公司 NHOA Energy 以及 Free2move eSolutions 今年 EBITDA 有機會達到收支平衡，而在儲能規劃上，目標 2030 年在全球五大洲共有 1GW 以上的容量併網，而目前 NHOA 在台灣也協助台泥建置全世界最大的儲能案場，裝置容量達 400MWh。

此外，專責發展南歐的電動車快充和超快充充電站子公司 Atlante，目標是 2025 年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置並運營 5000 個以上充電站，到 2030 年前建置超過 3.5 萬個。

而 NHOA 與汽車集團 Stellantis 共同成立合資公司 Free2move eSolutionsStellantis 製造可用於住宅充電與公共充電的充電設備，藉由 Stellantis 在歐洲擁有 21% 市佔率的優勢，將進一步垂直化智慧移動業務。

Carlalberto 表示，NHOA 今年前三季營收已達 1 億歐元，全年目標 1.4-1.6 億歐元，目標 2025 年營收達到 6 億歐元以上，2030 年 15 億歐元以上，EBITDA 利潤率超過 15%，其中，2030 年前儲能與智慧移動的營收則可望雙倍成長，EBITDA 利潤率可達 50% 以上。

各子公司來看，NHOA Energy 以及 Free2move eSolutions 今年整年的 EBITDA 有機會達到收支平衡，Atlante 在 2025 年前營收可首次突破 1 億歐元；2030 年前整體儲能與智慧移動的營收則可望雙倍成長，EBITDA 利潤率可達 50% 以上。