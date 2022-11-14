〈台泥法說〉張安平：未來2-3年市場不太樂觀 非水泥營收比重已近3成

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (14) 日表示，全球水泥市場已經過了高峰期，而中國進入高原期也已經有一陣子，因此未來 2-3 年的水泥市場不會太樂觀，但台泥積極轉型衝刺新能源事業效益逐步顯現，今年非水泥營收已經達到 29%，明年會更高。

張安平表示，從全各國水泥經濟發展來看，有些國家過了 10 年、15 年後慢慢往上漲，但很少有一個國家能回到最早的高峰期，歐洲的德國、英國到了一個高峰期就往下走，西班牙、葡萄牙也沒有上來過，美國同樣沒有回到高峰。

亞洲國家方面，張安平說明，日本早在 90 年代起就從高峰期一路下來，現在價格掉到連一半都不到，韓國雖然有反彈，狀況相對較好，泰國也是下來後有回頭，但也都沒有回到最高的水準，台灣也呈現修正。

而台泥主要市場之一的中國，張安平表示，已經長期處於高原期，最近大家都在關心中國是不是從高原期掉下來，這無法回答，不過就以台泥而言，目前中國廠區產能利用率約在 6 成左右。

張安平表示，雖然水泥使用量減少，但這非壞事，過去都習慣覺得所有東西都要成長，但有時候需要的是優化並更有效率使用，因此台泥推動能源轉型。

水泥本業上，張安平表示，在生產端擴大採用替代燃料，目前使用率已達到 20%，不僅減少生產過程產生的碳排放，也為節約生產的成本，若替代率沒有提升，今年獲利將面臨更大的壓力。

此外，台泥積極推動新能源事業，張安平指出，台泥非水泥營收比重已經從去年 16% 到今年前三季提升到 29%，今年以來水泥發貨量降了 30-40%，但整體營收不減反增，雖然還沒反應在毛利率、獲利上，但顯現轉型效益逐步顯現，後續新能源事業比重將持續攀升。

張安平強調，在自古到今的商業制度，將本求利是商人的基本思維，但隱藏了企業追求進步的同時，必須要付出外部的成本與代價，對企業而言，ESG 的要求是無法逃避的，為生命服務不僅是一個千年命題，更是必須做到。