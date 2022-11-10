台泥Q3本業轉盈EPS 0.22元 10月營收創34個月新高

台泥 (1101-TW) 營運狀況回溫，今 (10) 日公告第三季財報，在本業轉盈及業外挹注下，單季每股純益 0.22 元較前季大幅改善，10 月營收 113.68 億元更創 34 個月新高。台泥也同步公告，新任總經理將由台北富邦銀行總經理程耀輝接任。

台泥第三季營收 311.23 億元，季增 23.6%、年增 15.8%；營業利益 6.27 億元，較前季虧轉盈，年減 83.7%，稅後純益 15.1 億元，季增 640%、年減 62.1%，每股純益 0.22 元。

累計台泥前三季營收 792.74 億元，年增 3.1%；營業淨損 11.72 億元，年減 108%；稅後淨損 29.17 億元，年減 80.3%，每股純益 0.38 元。

雖然中國房地產市場需求減少加上燃煤成本倍數增加，衝擊台泥在中國的營運，但土耳其及葡萄牙等地水泥價格上漲，貢獻獲利，加上和平電力營收增加，推升台泥第三季表現。

且隨著第四季進入中國水泥業傳統旺季，價量已有回升跡象，台泥 10 月營收 113.68 億元，月增 9.3%、年增 18.9%；累計前 10 月營收 907.1 億元，年增 4.9%。

台泥今日董事會也通過新任總經理任命案，將由富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行總經理程耀輝接任總經理，人事案 11 月 21 日生效。

台泥說明，程耀輝擁有國內、外知名企業國際金融運籌及環境永續投融資的豐厚經驗，而台泥目前積極佈局國際版圖，更需要與世界金融市場接軌，將借重程耀輝在跨國企業及亞洲市場的實務歷練，為公司及所有股東創造更佳的永續經營價值。

據了解，程耀輝現年 56 歲，畢業於政大企業管理研究所，歷任富邦資產管理公司董事長、海爾集團互聯網金融創業事業群首席執行官、新加坡淡馬錫集團富登金融控股公司高級副總裁暨子公司首席執行官、中國信託商業銀行資深副總經理暨信用風險管理總處長、美商花旗銀行臺北分行副總裁暨企業金融處副處長等。