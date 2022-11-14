保瑞Q3賺逾半股本締新猷 前3季EPS 13.15元超越去年

保瑞 (6472-TW) 受惠併購效益顯現，第三季稅後純益 5.69 億元，創新高，季增 137.05%、年增 313%，每股純益 7.58 元；前三季純益 9.88 億元，年增 62.06%，每股純益 13.15 元，超越去年全年。

保瑞第三季營收 27.24 億元，季增 101.1%、年增 129.1%；毛利率 33.11%，季減 5.88 個百分點、年增 3.18 個百分點；營益率 23.62%，季減 3.66 個百分點、年增 5.38 個百分點；稅後純益 5.69 億元，季增 137.05%、年增 313%，每股純益 7.58 元。

保瑞前三季營收衝上 51.96 億元，年增 38.55%；毛利率 35.02%，年增 0.43 個百分點；營益率 24.33%，年增 1.41 個百分點；稅後純益 9.88 億元，年增 62.06%，每股純益 13.15 元。

保瑞第三季併購伊甸生醫 CDMO 業務在台資產以及安成藥，其中，伊甸生醫目前具備數個 500 升生物反應器，並通過歐盟品質授權人 (QP) 稽核和衛福部食藥署審核通過，將可提供一站式開發，為客戶生產臨床和商業量產藥物。

安成為國際全方位學名藥廠，旗下治療胃食道逆流學名藥 Dexilant 今年 9 月獲美國 FDA 藥證並出貨至美國準備上市，另外生產無菌製劑的景德廠，10 月接受 FDA 查廠過程順利，正等待後續流程，若順利通過，景德將成為台灣首座符合美國 FDA 規格的處方用藥眼藥水製造廠。

保瑞隨著併購效益顯現，產能已成為台灣最大，同時也是亞洲少數有完整生產鏈的國際化製藥廠，可因應多國法規提供藥品代工服務，並將藥品銷售至全球 100 餘國。