〈台泥法說〉張安平：明年主要經濟體景氣不太好 沒有火車頭帶領

台泥 (1101-TW) 今 (14) 日召開法說會，台泥董事長張安平表示，明年看起來美國、歐洲、中國等景氣都不會太好，沒有一個比較大的火車頭帶領世界經濟發展。

張安平表示，俄戰爭爆發，新冠病毒造成供應鏈的損壞及能源的缺少，今年從年初開始經濟一路往下滑，全球通貨膨脹也一路往上漲，各國央行為了壓通膨，利息也一路往上漲，這個趨勢還沒停。

各主要經濟體來看，張安平分析，美國今年相對較好，但明年可能因為高利率的關係等等因素也會變得更差，可以觀察接下來的美國感恩節或是聖誕節消費情形。

張安平指出，歐洲今年其實一直不是十分很好，明年可能更差，雖然冬天能源短缺危機可望補足，但是價格還是非常高，歐洲各國都在這個邊緣狀況比較辛苦，很有可能像英國進入衰退。

亞洲方面，張安平認為，中國因為新冠病毒等等其他的問題，今年的經濟情形也不是十分理想，明年相對還是辛苦，尤其是現在看起來，中美關係及經濟上的矛盾，會造成一些干擾，導致經濟成長不若以前那麼高。

日本經濟成長跟通貨膨脹狀況算是相對穩定，但日本也是一個能源進口國，尤其在日幣重貶下，其實對日本的經濟的壓力也是十分的大。

張安平認為，由於明年沒有比較大的經濟火車頭會帶領世界發展，因此比較小的經濟體會比較辛苦，台灣明年應該也會辛苦一點。