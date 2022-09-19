台泥轉投資獲歐盟基金挹注 將在歐洲四國建215個充電站

台泥 (1101-TW) 今 (19) 日宣布，旗下 NHOA 專責電動車快充基礎設施的子公司 Atlante Co. 獲歐盟青睞，取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)資助計畫 2270 萬歐元、約新台幣 7.1 億元，後續將在歐洲四個國家建置共 215 個電動車快速充電站。

Atlante 已獲得兩項資助計畫，215 個電動車快充站，包括義大利 70 站，法國 55 站，西班牙 55 站，葡萄牙 35 站，總計將建置 700 多個快充樁，Atlante 計畫，目標 2025 年將在四個國家安裝 5000 個快速和超快速充電樁、2030 年建置超過 3.5 萬個。

Atlante 快充站將位於全歐交通網絡 (TEN-T) 沿線、停車場和城市中心點，100% 綠電供電並全採用模組化設計，搭配儲能系統，以管理離尖峰充電以及太陽能發電，未來與國家電網整合後，可望成為全球最大的虛擬電廠之一。

「歐洲設施連接基金」(CEF Fund) 是歐盟重要的融資工具，旨在支持歐洲建設新的交通基礎設施或是修復和提升現有的交通基礎設施，透過替代燃料基礎設施 (AFIF) 提案，歐盟將提供歐洲 24 項交通計劃，共 2.925 億歐元的財政支援，包括設置電動車充電站、建置加氫站和機場地勤服務的電氣化。