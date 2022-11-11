豐田等八家日企共組半導體公司 計劃在日本生產2奈米先進晶片

日本豐田汽車、索尼集團、NTT 等共八家日本企業，為了生產超級電腦和 AI 人工智慧所使用的次世代 2 奈米製程半導體，已共組新公司「Rapidus」，計劃在日本國內開始量產，日本政府將補助 700 億日元。

據《日本經濟新聞》周四 (10 日) 報導，豐田汽車、索尼集團、NTT、NEC、SoftBank、Denso、鎧俠控股和三菱日聯銀行共八家日本企業，已共同成立一家名為「Rapidus」的新公司，Rapidus 在拉丁文是「快速」的意思。

這八家公司當中除了三菱日聯之外，已知其他七家企業各出資 10 億日元左右，估計出資總額超過 70 億日元，Rapidus 今後也將尋找其他的出資或合作企業。Rapidus 是在東京威力科創前社長東哲郎等人的主導下設立。

Rapidus 設立目標在確立名為「Beyond 2 Nano」的次世代運算用邏輯半導體製造技術，計劃在 2027 年之後建構生產線，並於 2030 年前後投入晶圓代工業務，將接受其他設計或使用半導體的企業委託。

Rapidus 最快在 2022 年底之前成立據點，預料將與日本國內外的企業或研究機關合作，美國 IBM(IBM-US) 和比利時 imec 都是可能的合作對象。

Rapidus 未來將致力於次世代半導體生產所需技術的研究開發，並確保製造能力，該公司也報名參加日本新能源產業技術綜合開發機構 (NEDO) 公開招募的先端半導體製造委託事業，將獲得來自 NEDO 的 700 億日元補助。