日經：台積電熊本設廠 帶動半導體業者赴當地投資

自從晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 決定前往日本熊本縣菊陽町設廠之後，至今已經過一年左右時間，投資額約 1 兆日元的台積電新工廠正趕工當中，與此同時，日本許多的半導體相關產業為掌握商機，也接連在熊本縣內成立據點。

據《日本經濟新聞》周二 (8 日) 報導，日本從事半導體相關製造裝置的企劃開發、一直到生產階段為止的 Meistier Corporation，其全新的開發、製造據點「Fab3」已經在熊本縣合志市展開營運，將生產在無塵室內使用的半導體製造裝置和相關設備等，並著手開發可因應工廠智慧化的協同作業機器人。

為提升開發腳步，Meistier 也成立「機器人解決方案中心」， 凡是有參與企劃到製造為止各階段製程的所有工程師都將聚集一堂。業務內容將包括半導體的前段製程、後段製程、運送，以及食品領域等。Meistier 社長工藤正也表示，台積電的進駐將帶動熊本的半導體相關投資，期盼能成為全球的重要據點。

另一家從事半導體製造裝置之轉移、拆卸、啟動、維修、廢棄處理及重型貨物運輸等一條龍服務的熊本縣在地公司 Kumasan Medix，也在合志市成立該公司在日本國內的第 11 個據點，將用來進行半導體製造設備的零件組裝作業。Kumasan Medix 社長白瀬嗣久表示，除了組裝之外，也將作為自家工廠之間的物流據點。另外於年底時，Kumasan Medix 也預定在大津町內興建曝光機的組裝工廠。

從事半導體製造裝置 OEM 生產的 Sanwa Artis 在 11 月時，也針對進行製造裝置用的線束加工及組裝作業的廠房實施強化。該公司投資約 1 億日元，將菊池市内的廠房面積擴張到 1.5 倍、達 1500 平方公尺；另外生產線的動線也進行重新規劃，計劃將生產量提高至 1.5 倍左右。

從事金屬加工的 Nakayama Seimitsu 投資約 15 億日元，將於 2023 年夏天在菊陽町的廠區內蓋新廠房。過去委外進行的金屬零件塗裝作業，將改由內部自行處理。半導體相關模具在經過表面處理之後，將可提升耐磨耗性，可望為產品壽命帶來 2 到 5 倍左右的延長效果。

Nakayama Seimitsu 表示，在台積電決定前往熊本設廠之前，該公司就已計劃進行工廠強化；雖然目前和台積電沒有生意往來，不過社長中山慎一表示「比起從海外調度，在日本調度更有效率。」盼能取得台積電的訂單。

台積電位在日本熊本的新工廠，預定 2024 年 12 月展開營運。而不光是價值約 1 兆日元的工廠投資，在展開生產後也將進行各式各樣的零件和材料調度。多數企業為搶奪龐大商機正進行激烈競爭，相信熊本當地的投資在今後將更加熱絡。