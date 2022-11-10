〈財報〉面板廠JDI財報慘 財測全面下修

日本中小型面板廠 JDI(Japan Display Inc.)(6740-JP) 周四 (10 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 期間的合併營業虧損報 118 億日元，虧損金額較去年同期惡化；預測全年度的營業虧損將達到 349 億日元。

JDI 股價周四收在每股 51 日元，較上個交易日下跌 1.92% 或 1 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 0.3% 至 1383 億日元。

EBITDA 報 75 億日元虧損。(去年同期報 28 億日元虧損)

營業虧損報 118 億日元。(去年同期報 70 億日元虧損)

經常虧損報 84 億日元。(去年同期報 76 億日元虧損)

歸屬公司股東淨損報 116 億日元。(去年同期報 88 億日元淨損)

2022 年度 H1 期間各主要部門的合併營收表現：

行動領域報年減 38.9% 至 380 億日元。

車用領域報年增 48.7% 至 665 億日元。

非行動領域報年增 9.2% 至 338 億日元。

與去年同期相比，行動領域的營收表現在歐美市場仍維持減少趨勢，在中國和其他市場的出貨狀況則是因為智慧型手機需求衰退和顧客實施存貨調整而出現減少。車用領域方面，汽車製造商因為類比 IC 短缺的關係而實施生產調整，但 JDI 的出貨狀況因為旺盛的需求而出現增長。非行動領域方面，民生機器用途的需求降溫，但是日元貶值帶來增收效果。

JDI 表示，在材料、能源、運輸費用等飆漲的影響之下，導致成本增加；另外，匯差帶來 39 億日元的收益增加。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年減 5.4% 至 2800 億日元。

EBITDA 預測虧損 264 億日元。

營業虧損預測達 349 億日元。

經常虧損預測達 320 億日元。

歸屬公司股東淨損預測達 358 億日元。

財測數據全面下修，和先前預測相比，營收下修 491 億日元，EBITDA 下修 172 億日元，營業利益下修 155 億日元，經常利益下修 112 億日元，歸屬公司股東純益下修 144 億日元。

下修理由方面，JDI 表示由於全球性的通膨加速，行動和非行動領域的需求狀況較原先預測出現大幅衰退；另外在車用領域方面，雖然需求穩固，但是汽車製造商和車載機器製造商等客戶、因為類比 IC 持續不足而被迫減產。

關於 H2 期間的財報預測，匯率是設定在 1 美元兌換 145 日元，而原先是設定在 1 美元兌換 123 日元。