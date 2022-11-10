光隆成衣事業成長挹注 10月營收9.08億元年增38%

光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布營收，10 月營收 9.08 億元，月減 7.53%，年增 38.7%，累計前 10 月營收已突破 90 億元大關，達 90.61 億元，年增 38.6%，由於成衣出貨持續火熱，營收占比也拉升至 56% 以上，持續為集團獲利挹注動能。

光隆成衣部門今年出貨暢旺，全年產能滿載，也反映在營收成長表現上，10 月成衣事業營收 5.83 億元，月增 19.2%，年增 1.1 倍，是連續 3 月年增率達倍數以上；前 10 月營收 51.15 億元，年增 74.6%，持續締造新高紀錄。

光隆指出，今年前 10 月成衣產品結構，戶外機能產品占比 62%，出貨額成長 73%，平均毛利率 22%，上揚 2 個百分點；而休閒及其他產品占比 38%，出貨額也有 77% 成長，平均毛利率勁揚 10 個百分點，達 20%，主要是鋪棉服裝今年，出貨額成長 1.47 倍，由於填充物採用的是光隆自製棉，成本具優勢，平均毛利率有 20% 以上的水準。

光隆今年前三季營收 81.53 億元，稅後純益爲 8.09 億元，超越 2021 年全年獲利，年增 1.98 倍，每股純益 5.79 元。其中前三季匯兌利益 1.78 億元，對每股稅前盈餘貢獻 1.3 元。