〈南電法說〉明年資本支出再高於今年 評估前往東南亞建廠

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (10) 日召開法說會，副總呂連瑞表示，今年資本支出較去年倍增、約 169 億元，明年資本支出會再高於今年，維持三年內 400 億元的計畫，且由於地緣政治影響，客戶近期更積極期望公司前往非大華區生產，公司正審慎評估中。

呂連瑞指出，南電今年第三季樹林廠一期已優先完成機台認證，也獲得客戶同意，第四季開始小量出貨，昆山二期也同樣在第四季起小量出貨，明年第一季正式出貨，樹林廠二期目前預計 2024 年第一季量產，會努力看看能不能提前。

南電去年全年資本支出 84.5 億元，累計今年前三季資本支出達 133 億元，預計今年支出金額會較去年倍增，也坦言目前仍有些設備交期長達 1.5-2 年。

針對明年資本支出，呂連瑞補充，目前初估會再比今年高，維持 2022-2024 年資本支出超過 400 億元的目標，但現正編列預算，待董事會通過後再對外說明。

至於美國擴大對中國進行晶片管制，呂連瑞認為，載板跟晶圓黏著度相當高，如果台積電 (2330-TW)(TSM-US) 有事、南電也會有事，但目前影響程度微乎其微，不過自 2021 年開始，就有非常多客戶請公司前往非大中華地區進行生產，最近受地緣政治影響客戶詢問的情況更頻繁。

南電現在設廠地點，包含泰國、馬來西亞或越南等地都有在討論，且公司 2008 年曾前往東南亞調查，但當地生產量能、上下游與客戶，整體供應鏈還不是很健全，因此會持續評估。

呂連瑞補充，南電為台塑企業中的一員，台塑在河靜有生產基地，如果需要的話，公司會優先把硬體準備好，就像在台灣的廠區，可少掉買土地與建廠房的費用，透過把變數轉化成定數，進行資源分配最佳化。