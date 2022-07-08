光隆成衣業務比重大幅拉高 上半年已達56.9%

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今年以來成衣出貨大幅增加，今 (8) 日公布 6 月營收以 10.53 億元創下 24 個月來新高，第二季營收 28.32 億元，季增 34.2%，年增 18.2%，上半年營收 49.42 億元，年增 21%；其中第二季成衣出貨金額 16.67 億元，改寫成衣業務新高紀錄，上半年營收比重更過半達 56.9%。

光隆持續以成衣事業為發展重點，因應未來成長需要，下半年將啟動赴印尼增闢成衣生產線計畫，先期投資 1000 萬美元，預計在營收維持成長之下，5 年內成衣占營收比重將攀高到 70%。

光隆 6 月營收 10.53 億元，月增 11.2%，年增 2.2%；成衣業務第二季營收達 16.67 億元，年增 31.6%，光隆主管指出，自去年第四季越南解封後，成衣業務已連續 3 季單季營收達 10 億元以上，不只創同期新高，也刷新歷史新高，上半年成衣營收 28.12 億元，年增 46.6%。

在主力品牌客戶中，今年上半年各客戶均有雙位數以上的成長，其中 Columbia、Burton、Ariat 等更達 30% 以上成長。成衣部門是光隆三大事業群中，年均毛利率最高，上半年營收占比跨越過半，來到 56.9%，對合併毛利率提升助益良多。

光隆羽絨原料第二季營收 6.28 億元，年增 24.4%，是時隔 9 季後重新站回 6 億元，上半年營收 10.33 億元，年增 19.4%。羽絨原料在歷經轉型調整、巿場價格波動等低潮期後，改變營銷策略，在今年前 2 季已逐見成效，除了營收明顯回溫復甦外，毛利率也有顯著回升，朝達成全年毛利率重返基本雙位數的目標。

展望下半年，光隆主管指出，成衣產能排程依舊滿載，出貨動能將延續上半年，持續強勁，下半年年增率有機會超越上半年 ; 家紡進入傳統產業旺季，客戶拉貨動能恢復，將優於去年同期，並達雙位數成長 ; 羽絨將可維持同上半年，仍以毛利率回升為首要之務。