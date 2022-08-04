光隆上半年獲利年增近7成 EPS 3元 全年挑戰新高

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (4) 日公布財報，第二季稅後純益 2.94 億元，年增 1.23 倍，每股純益 1.89 元，累計上半年稅後純益 4.4 億元，創同期新高，年增 69%，每股純益 3 元。

光隆樂觀看待下半年成衣出貨動能可持續成長，且將維持過半營收結構，看好今年獲利將挑戰 2018 年創下的每股純益 5.74 元歷史新高紀錄。

光隆第二季營收 28.32 億元，毛利率 18.32%，寫下 48 季以來新高，季增 5.04 個百分點，年增 2.56 個百分點，稅後純益達 2.94 億元，創新高，季增 1.03 倍，年增 1.23 倍，單季每股純益達 1.89 元。

光隆上半年營收 49.42 億元，毛利率 16.7%，年增 1.84 個百分點，年增 69%，每股純益 3 元。

光隆第二季成衣營收 16.67 億元，出貨比重拉高達營收近 58.9%，是帶動單季獲利大幅成長並創高的關鍵，光隆預估，下半年成衣將規劃擴充海外生產線，出貨占比重將達 50% 以上。

光隆已由羽絨轉型為成衣廠，目前主打戶外機能產品市場，在歐美疫情解封，戶外活動重啟後，戶外用品巿場的需求也回溫，主力客戶如 Columbia、Burton、Fjallraven 等品牌都有 3 成以上、甚至是倍數的成長，成衣產品出貨火熱，提升部門獲利成長。

光隆羽絨部門營運也谷底翻升，第二季營收 6.15 億元，比去年同期成長 21.8%，部門獲利逾 3300 萬元，順利轉虧為盈，上半年羽絨部門毛利率回升至 10.5%，比去年同期勁揚 4.6 個百分點。

業外部份，光隆今年上半年受惠美元強勢升值，匯兌利益 9707 萬元，貢獻每股稅前盈餘 0.74 元。

光隆看好，下半年除了成衣出貨動能強勁，成長幅度不少於上半年，且營收占比仍可保持過半以上，羽絨部門的營收與獲利也可保持上半年表現，加上家紡部門進入傳統旺季，預估營收雙位數成長，獲利更可望優於上半年，光隆今年的獲利將有挑戰歷史新高的實力。