國境解封有感 三航空業者10月營收均月增

航空業者 10 月營收相繼出爐，受惠國境鬆綁、旅運需求回溫，華航 (2609-TW)、長榮航 (2618-TW)，以及星宇航空 (2646-TW) 營收均較前月成長，其中，長榮航前 10 月營收 1105.84 億元，年增 38.2%，超越去年全年。

長榮航 10 月營收 119.57 億元，月增 5.6%、年增 15.3%。其中，客運營收 41.95 億元，月增 26.15%、年增 740%、貨運營收月減 2.25%；前 10 月客運營收年增 170%；貨運年增 24.66%。

長榮航表示，疫後客運市場穩健恢復，航班數以倍數成長，其中北美、東南亞及歐洲航線恢復速度最快，預計明年第二季皆可恢復至疫前班次規模；歐洲航線在日前米蘭及慕尼黑開航後，更超越疫情前的班次水準，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，將可促進轉機客流，並加速區域航線的航班恢復。

華航 10 月營收 125.04 億元，月增 4.2%、年減 16.3%；累計前 10 月營收 1242.85 億元，年增 16.6%。華航表示，10 月客運收入月增 32.83%，年增 568.43%；主要受惠台灣邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，明年 1 月起將恢復日本廣島、高松客運航班，越南峴港、泰國清邁也接力上線。

貨運方面，華航表示，10 月雖然年減 37.46%，但今年貨運營收已累計突破千億元大關，隨客運航班以及腹艙可載貨空間增加，將整合客貨機運能，彈性調度航班，鞏固貨源、穩定航班收入，並持續關注市場動態以及出貨需求，妥善因應規劃，伺機增開貨運加班機，提升整體貨運營收。

星宇航空 10 月營收 3.83 億元，月增 34.9%、年增 456%；累計前 10 月營收 17.76 億元，年增 184%。星宇表示，10 月受益邊境解封，旅遊需求逐步回溫，貨運營收月增 51%、年增 952%；隨 A350-900 新機到位，規劃明年第一季始投入區域航線營運，預備 4 月開闢美國洛杉磯航線。

貨運方面，10 月營收為 1.09 億元，月增 5%，年增 173%，隨市場艙位供給增加，星宇航空利用 A330-900 廣體機派飛東南亞貨運需求旺盛航點，穩定貨運營收。