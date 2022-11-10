〈鴻海法說〉電動車客戶將再增一家傳統車廠 沙國布局明年就有貢獻

鴻海 (2317-TW) 新事業布局進度上，董事長劉揚偉透露，明年會是鴻海在電動車事業非常關鍵的一年，電動車還有 1 個傳統車廠潛在客戶可能即將落地，另外，和沙國 PIF 所成立的 Ceer 預計明年就可以看到車輛設計及軟體的貢獻。

劉揚偉表示，明年很多合作案都會陸續展現成果，先前透露電動車新客戶還會有 2 家傳統車廠、3 家新創公司加入，目前新創已新加入 2 家，傳統車廠潛在客戶有 1 家可能即將落地。

劉揚偉進一步指出，BOL 商業模式 (營運本地化) 受各國歡迎，以近期合作案來看，鴻海參與沙國 PIF 所成立的 Ceer 公司，在 EV 建置上將會基於 CDMS 模式(委託設計製造服務)，鴻海則負責開發車輛 EEA 架構和整車軟體，預計明年就可開始有較明顯貢獻。

此外，鴻海泰國電動車廠也將在 11 月 12 日動土，預計明年底完工；和印尼 Indika 合資公司 9 月正式成立，將在當地發展電動巴士和電池生態系，另外，高雄電池中心以及墨西哥車用零組件廠等，都將是明年發展重點。

車用半導體方面，劉揚偉表示，鴻揚半導體已完成 1200V 碳化矽 MOSFET 製程開發，目前和多個客戶接洽中，預計年底開始接受新產品訂單，明年下半取得車規認證，並且開始量產 SiC，以及提供模擬測試等服務。

同時，劉揚偉也透露，和 Vedanta 在印度半導體產業的合作，目前進展順利，年底前應該會看到好消息。

造車進度上，劉揚偉表示，除了 MODEL C 預計在 2023 年下半年正式交車，MODEL T 國內持續擴大布局，也將進軍國外市場並增設海外產能；美國俄亥俄州廠方面，今年下半年起替 Lordstown 量產電動皮卡外，後續將陸續導入 INDI EV 原型車、以及 Monarch 的電動農用車，還有 Fisker 的新車款等。