〈鴻海法說〉Q3純益創同期高 EPS 2.8元 前三季每股賺7.32元

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日法說公告第三季財報，稅後純益 387.59 億元，季增 16%、年增 5%，歷史同期新高，每股純益 2.8 元；累計前三季稅後純益 1015.03 億元，年增 7%，也是同期最佳，每股純益 7.32 元。

鴻海第三季營收 1.74 兆元，季增 16%、年增 24%；毛利率 6.16%，季減 0.24 個百分點、年減 0.14 個百分點；營益率 2.78%，季減 0.16 個百分點、年增 0.21 個百分點；淨利率 2.22%，季增 0.01 個百分點、年減 0.41 個百分點。

累計鴻海前三季營收 4.66 兆元，年增 14%；毛利率 6.2%，年增 0.15 個百分點；營益率 2.78%，年增 0.43 個百分點；淨利率 2.18%，年減 0.14 個百分點。

鴻海第三季原先預估營運持平第二季、較去年同期略增，但實際結果大幅成長、優於預期，四大產品線以消費智能表現最為亮眼，無論季、年成長均優於預期，呈現顯著成長，而雲端網路產品季增也比原先預估好，電腦終端、元件及其他則符合成長預估。

鴻海第三季四大產品類別營收比重來看，消費智能佔 52%、雲端網路 24%、電腦終端 19%、元件及其他 5%。