〈鴻海法說〉劉揚偉：Q4估季增、持平去年同期 全年仍維持成長

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長劉揚偉認為，第四季預計將較第三季成長、持平去年同期，其中，消費性智能產品雖然受到鄭州廠疫情影響，但還是可望較上季成長；整體來看，全年仍將維持成長。

劉揚偉說明，原先對第四季看法審慎樂觀，雖然鄭州廠受到疫情影響，因此前幾天內部下調展望，不過，在河南政府支持下，會以最快速度恢復滿產能生產，因此預期第四季還是會較第三季成長。

四大產品領域來看，劉揚偉說明，消費智能還是會成長，但受到鄭州疫情影響，季節性成長幅度將低於以往、估較去年同期衰退；目前高階機種需求很強，雖然會影響毛利率，但獲利絕對金額會上升，仍以創造最大獲利為目標。

雲端網路產品部分，劉揚偉表示，由於第三季基期較高，因此估較上季略為衰退，外界關注的伺服器市場，雖然有疑慮，但雲端服務供應商 (CSP) 與去年同期相比仍會成長，帶動整體雲端網路產品營收年增。

至於電腦終端，劉揚偉指出，電腦市場需求成長放緩，但客戶未受影響、加上新品上市，因此無論季、年相比都將保持強勁成長；元件及其他產品也都會成長。

全年來看，鴻海維持成長展望，與前次法說相比，消費智能產品由持平上調至成長、雲端網路則由成長上調至強勁成長，電腦終端、元件及其他則維持原先成長預估。