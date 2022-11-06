本週操盤筆記：美中CPI、Fed官員談話、美國期中選舉

本週重點國際財經大事包括：美國、中國 10 月消費者物價指數（CPI）報告即將出爐、聯準會（Fed）多名官員陸續發言，美國期中選舉也即將登場，同時美股財報季持續，迪士尼、西方石油 (OXY-US)、納微半導體 (NVTS-US)、Rivian 與蔚來汽車等公司將揭曉上季財報，市場關注各家公司釋出的展望，另外英國也將公布第三季國內生產毛額（GDP）。

本週操盤筆記 (1107-1111)

1. 美、中通膨報告

美國將於週四（10 日）公布 10 月消費者物價指數（CPI）報告，市場預估 CPI 年升 8%，增速較前值 8.2% 有所放緩，不過當月 CPI 升幅估 0.7%，高於前值的 0.4%，意味著市場認為通膨仍持續升溫。

在備受關注的核心 CPI 方面，市場認為通膨增速放緩的不明顯，預估 10 月核心 CPI 年增 6.5%，僅較上月的 6.6% 小幅放緩，10 月核心 CPI 月增 0.5%，較上月 0.6% 小幅下降。

另外中國將於週三（9 日）公布 CPI 報告，市場預估 10 月 CPI 年升 2.5%，較上月的 2.8% 有所放緩，不過估 CPI 月增 0.4%，較前月的 0.3% 小幅升溫。

2.Fed 多名官員接棒發言

本週將有多名今年握有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的官員將發表談話，包括波士頓 Fed 總裁柯林斯（Susan Collins）、克里夫蘭 Fed 總裁梅斯特（Loretta Mester）、堪薩斯 Fed 總裁喬治（Esther George），以及紐約 Fed 總裁威廉斯（John Williams）（FOMC 永久投票委員）。

Fed 在 11 月升息後官員密集發聲，認為必須繼續升息才能遏止通膨，可能將明年利率終點推高至 5% 以上。

其中里奇蒙 Fed 總裁巴金（Thomas Barkin）上週五（4 日）受訪時表示，為將通膨降至目標水平，Fed 需要採取一切必要措施，可能將終點利率推高至 5% 以上。

明尼亞波利斯 Fed 總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則表示，最新的就業報告顯示招聘情況「非常強勁」，可能讓終點利率升到「更高」。另外，芝加哥 Fed 總伊凡斯（Charles Evans）也持類似觀點，預估 Fed 的終點利率「將略高於」9 月的點陣圖預測。

不過也有官員放出鴿派聲音。波士頓聯準銀行總裁、今年握有 FOMC 投票權的柯林斯（Susan Collins）表示，儘管自己支持推進升息降低通膨，但貨幣政策正進入一個新階段可能需要小幅升息，同時官員要清楚需要多高的利率來控制通膨。不過她也不排除繼續升息 3 碼（75 個基點）的可能。

3. 美國期中選舉登場

美國期中選舉週二（8 日）就要登場，多項民調顯示，受通貨膨脹影響，共和黨有望在國會改選中取得重大勝利，總統拜登下半任期極可能面臨政治僵局。

不過拜登樂觀以待，強調民主黨必定會贏，「我真的感覺我們有機會。」另方面，聯邦眾議院議長裴洛西在丈夫遇襲後一週首度露面，她表示，這場選舉至關重要，民主黨不僅要保住國會兩院，更是為捍衛民主而戰。

4. 英國 GDP

英國將於週五（11 日）公布第三季 GDP，外界預估英國經濟成長將萎縮 0.5%。儘管面臨生活成本危機，英國第二季 GDP 仍成長 0.2%，避免在夏季陷入技術性衰退。

然而英國國家統計局（ONS）先前公布的 8 月 GDP 萎縮 0.3%，主因是製造業景氣陡降，服務業景氣也小幅萎縮，大幅增加第三季 GDP 衰退的風險。

倘若英國第三季 GDP 要避免萎縮，9 月 GDP 就必須成長 1.1%，但經濟學家認為不太可能，因為 9 月舉行英國女王喪禮多放一天國定假日，加上之前哀悼期，全國商業活動難免受影響，因此英國這次恐難逃經濟成長萎縮命運。

5. 財報季持續進行

叫車公司 Lyft(LYFT-US) 將於週一盤後公布公布第三季財報，先前該公司宣布裁員 13% 近 700 名員工應對當前艱困的經濟環境。不過 Lyft 表示，這輪裁員不會影響其先前對第三季做出的財測，該公司預估該季營收介在 10.4 億至 10.6 億美元之間，經調整息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）預估介在 5,500 萬至 6,500 萬美元。

迪士尼 (DIS-US) 將週二盤後公布上季財報，市場預估 Disney + 用戶將成長約 38%。儘管經濟前景仍有陰霾，但迪士尼主題樂園業績一直表現不錯，市場預估該部門營收將年增 39% 左右。

美國電動皮卡製造商 Rivian(RIVN-US) 將於週三盤後公布最新財報，市場預估 Rivian 全年產量預測有望能達成目標。儘管如此，市場認為有鑑於該公司今年前三季產量超過交付量 17%，在經濟放緩的環境下，投資人可能會將注意力轉移到供需平衡上。此外，Rivian 也可能持續燒錢，市場預估其第三季調整後自由現金流將從前季的負 16 億美元惡化至負 19 億美元。

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO) 將於週四美股盤前公布最新財報，儘管受到中國新冠肺炎限制措施影響，外界預估奇茂利率將從上一季的 13% 擴大至 14.9%。有分析指出，出貨量成長和定價對蔚來汽車的利潤回升是一個好兆頭，該公司新推出的高價 ET7 轎車和 ES7 SUV 的銷售有助於提振營收。