輝達執行長黃仁勳來台首現身 低調出席WirForce

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日訪台，雖未有公開行程，但 4 日晚間低調現身 WirForce 2022 開幕夜現場，並親自進入 BYOC 區與現場玩家談話互動。

WirForce 主辦單位表示，黃仁勳 4 日深夜現身 WirForce BYOC 區，讓所有玩家又驚又喜，黃仁勳甚至逐桌與玩家互動，詢問電腦使用狀態、遊玩內容，碰到玩家要求合照、簽名都來者不拒，展現親民態度。

WirForce 主辦單位說，黃仁勳途經街機攤位，也拿起光線槍小試身手，並在休憩區與玩家們一同合影留念，最後更站上 WirForce 主舞台，高喊 GeForce Taiwan 向所有玩家致意，掀起全場最大高潮。

黃仁勳在 WirForce 停留將近一小時，逐一繞完 WirForce 會場後，最後與友人一同離開會場。

亞太電競嘉年華會 WirForce 睽違兩年重返圓山花博園區展開，除宏碁外，包含英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達、微星 (2377-TW)、AOC、羅技 (Logitech)、圓剛 (2417-TW) 等皆有參與，主辦單位也預期，4 天活動將吸引超過 23 萬人次現