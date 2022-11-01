美10月ISM製造業指數報50.2 創近兩年半以來新低

美國周二（1 日）公布的 10 月 ISM 製造業指數報 50.2，略高市場預期的 50，但不及 9 月的 50.9，創近兩年半以來新低，成長接近完全停滯，其中價格指數連續第七個月下滑、新訂單指數在 5 個月內第四次萎縮，主因是受聯準會（Fed）激進升息舉措影響讓商品需求降溫所致。

與此同時，美國 10 月製造業採購經理人指數（PMI）終值報 50.4，創 2020 年 6 月以來終值新低，不過較預期與初值的 49.9 有所上升，回到 50 榮枯線之上。隨 Fed 可能繼續激進升息，周二公布的製造業兩項數據均顯示出美國經濟正在往衰退邊緣滑落。

10 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 49.2，前值 47.1

生產指數報 52.3，前值 50.6

僱傭指數報 50.0，前值 48.7

供應商交貨指數報 46.8 ，前值 52.4

存貨指數報 52.5，前值 55.5

客戶端存貨指數報 41.6，前值 41.6

價格指數報 46.6，前值 51.7

未完成訂單指數報 45.3，前值 50.9

出口訂單指數報 46.5，前值 47.8

原物料進口指數報 50.8，前值 52.6

(圖：ISM)

在過去 5 個月內，ISM 製造業指數成長第四度出現下滑，創 2020 年 5 月以來新低，該報告的幾個指標顯示，10 月製造活動完全萎縮，包括新訂單指數低迷、存貨指數觸及 2020 年年中以來新低、出口訂單指數連續第三個月萎縮。

美國 10 月 ISM 製造業指數降至 2020 年 5 月以來新低。(圖片：ZeroHedge)

觀察指數細項，新訂單指數雖從 9 月的 47.1 升至 49.2，但仍落在萎縮區間，不過這也顯示儘管 Fed 激進升息之下，美國消費方面仍保有韌性。

該數據也與上周公布的個人支出吻合，美國 9 月個人支出成長 0.6%，高於市場預期的 0.4%，服務支出方面穩步上升。值得注意的是，製造業成長放緩在一定程度上反映消費從商品轉向服務。

10 月製造業價格指數從 9 月的 51.7 降至 46.6，創下 2020 年 5 月以來新低，自今年 3 月以來，受到大宗商品價格回落影響，該指數已下跌近 50%。

價格指數回落對 Fed 來說是個好消息，因為其他通膨數據尚未出現明顯改善，但在製造業方面先透露出通膨放緩跡象。

10 月供應商交貨指數從 9 月的 52.4 驟降至 46.8，為 2009 年 3 月以來新低，顯示交貨時間加快，這是由於需求走軟使得製造商得以清理部分累積商品並縮短交貨時間。

10 月存貨指數從上月的 55.5 降至 52.5，顯示庫存依然持續增加，不過增速為今年 4 月以來最低。

就業方面，僱傭指數從上月的 48.7 升至 50，數據波動幅度暗示製造商可能不是在限制招聘人力，就是難以找到熟練老手，或者是兩者狀況兼具。

美國供應管理協會的製造業調查主管費奧瑞（Timothy Fiore）表示，10 月製造業指數反映企業在替未來可能出現的需求下降做準備。