美10月ISM非製造業指數創近兩年半新低 物價壓力升溫

美國周四（3 日）公布數據顯示，10 月 ISM 非製造業指數報 54.4，不及市場預期的 55.5，也低於前值 56.7，創 2020 年 5 月以來新低，而且企業投入價格持續走高，證實了通膨正從商品轉向服務業。

10 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 55.7，前值 59.1

新訂單指數報 56.5，前值 60.6

僱傭指數報 49.1，前值 53.0

供應商交貨指數報 56.2，前值 53.9

存貨指數報 47.2，前值 44.1

原物料價格指數報 70.7，前值 68.7

未完成訂單指數報 52.2，前值 52.5

新出口訂單指數報 47.7，前值 65.1

原物料進口指數報 50.4，前值 51.3

庫存景氣指數報 46.4，前值 47.2

(圖：ISM)

報告顯示，在高通膨、利率上升和經濟前景不確定的情況下，服務業需求正在放緩。儘管聯準會（Fed）昨日再次升息 3 碼（75 個基點）以緩解價格壓力，但其收緊政策的行動存有將經濟推入衰退的風險。

觀察指數細項，10 月商業活動生產指數從 9 月的 59.1 降至 55.7，創下 5 個月新低，另外新訂單指數也從先前的 60.6 驟降至 56.5，刷新去年 6 月以來新低，企業認為這是由於全球成長放緩與美元走強所致。

值得注意的是，10 月原物料價格指數從 9 月的 68.7 升至 70.7，與先前 ISM 製造業指數形成鮮明對比，該報告中的價格指數從 9 月的 51.7 降至 46.6，創下 2020 年 5 月以來新低，自今年 3 月以來，受到大宗商品價格回落影響，該指數已下跌近 50%。

隨需求轉向服務，商品的通膨正在消退轉向服務業，這表明整體通膨可能需要一段時間才能得到控制。

10 月供應商交貨指數從先前的 53.9 升至 56.2，表明積累的未完成工作基本上沒有變化，而這也與 ISM 製造業的供應商交貨指數形成鮮明對比，該指數從 9 月的 52.4 驟降至 46.8，為 2009 年 3 月以來最佳。

就業方面，ISM 非製造業僱傭指數從上月的 6 個月高點 53 回落至 49.1 跌破榮枯線，為該指數今年第五次萎縮，顯示一些產業在招聘方面仍面臨困難，而另一些公司則是直接裁員。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，服務業在招聘合格員工方面仍有挑戰，而且由於經濟狀況的不確定性，一些公司延後填補職位空缺。

10 月庫存水準持續下降，但降幅小於上個月。新出口訂單指數從上月的 65.1 大幅降至 47.7，創今年初以來最大幅度萎縮，與前月飆升相比出現巨大波動。