美10月ISM非製造業指數創近兩年半新低 物價壓力升溫

美國周四（3 日）公布數據顯示，10 月 ISM 非製造業指數報 54.4，不及市場預期的 55.5，也低於前值 56.7，創 2020 年 5 月以來新低，而且企業投入價格持續走高，證實了通膨正從商品轉向服務業。
10 月美國 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 55.7，前值 59.1
- 新訂單指數報 56.5，前值 60.6
- 僱傭指數報 49.1，前值 53.0
- 供應商交貨指數報 56.2，前值 53.9
- 存貨指數報 47.2，前值 44.1
- 原物料價格指數報 70.7，前值 68.7
- 未完成訂單指數報 52.2，前值 52.5
- 新出口訂單指數報 47.7，前值 65.1
- 原物料進口指數報 50.4，前值 51.3
- 庫存景氣指數報 46.4，前值 47.2
報告顯示，在高通膨、利率上升和經濟前景不確定的情況下，服務業需求正在放緩。儘管聯準會（Fed）昨日再次升息 3 碼（75 個基點）以緩解價格壓力，但其收緊政策的行動存有將經濟推入衰退的風險。
觀察指數細項，10 月商業活動生產指數從 9 月的 59.1 降至 55.7，創下 5 個月新低，另外新訂單指數也從先前的 60.6 驟降至 56.5，刷新去年 6 月以來新低，企業認為這是由於全球成長放緩與美元走強所致。
值得注意的是，10 月原物料價格指數從 9 月的 68.7 升至 70.7，與先前 ISM 製造業指數形成鮮明對比，該報告中的價格指數從 9 月的 51.7 降至 46.6，創下 2020 年 5 月以來新低，自今年 3 月以來，受到大宗商品價格回落影響，該指數已下跌近 50%。
隨需求轉向服務，商品的通膨正在消退轉向服務業，這表明整體通膨可能需要一段時間才能得到控制。
10 月供應商交貨指數從先前的 53.9 升至 56.2，表明積累的未完成工作基本上沒有變化，而這也與 ISM 製造業的供應商交貨指數形成鮮明對比，該指數從 9 月的 52.4 驟降至 46.8，為 2009 年 3 月以來最佳。
就業方面，ISM 非製造業僱傭指數從上月的 6 個月高點 53 回落至 49.1 跌破榮枯線，為該指數今年第五次萎縮，顯示一些產業在招聘方面仍面臨困難，而另一些公司則是直接裁員。
ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，服務業在招聘合格員工方面仍有挑戰，而且由於經濟狀況的不確定性，一些公司延後填補職位空缺。
10 月庫存水準持續下降，但降幅小於上個月。新出口訂單指數從上月的 65.1 大幅降至 47.7，創今年初以來最大幅度萎縮，與前月飆升相比出現巨大波動。