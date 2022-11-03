美國經濟降溫 上周初領失業金人數仍近歷史新低

美國勞工部周四（3 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.7 萬人，較修正後前值 21.8 萬減少 1 千人，低於市場預期的 22 萬人，徘徊在歷史新低水準附近，儘管在聯準會（Fed）連番激進升息下，就業市場依然強勁。

截至 10 月 29 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，低於市場預期的 22 萬人，修正後前值報 21.8 萬人，4 周移動平均值報 21.9 萬人。

截至 10 月 22 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 148.5 萬人，較上周修正後的 143.8 萬人增加 4.7 萬人，高於市場預期的 145 萬人，4 周移動平均值報 141.75 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周初領失業金人數仍近歷史新低，強化 Fed 主席鮑爾所謂的就業市場「過熱」，企業對工人需求遠遠超過供應。Fed 正在試圖降溫就業市場以冷卻通膨，鮑爾昨曾表示就業市場目前還有沒明顯的冷卻狀況。

儘管金融、科技和住房等對利率敏感的企業裁員人數有所增加，但由於一些服務業的勞動力仍然稀缺，雇主招募人力狀況依然熱絡。

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，申請失業金人數持續反映在勞動力短缺的情況下雇主不願進行裁員。然而，就業市場前景正變得更加悲觀，預料短期內裁員人數將小幅上升。

人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 同日發布的報告顯示，美國 10 月宣布的裁員人數成長 13% 至 33,843 人，創下 2021 年 2 月以來新高，其中在建築、技術、工業產品和倉儲產業的裁員人數大幅增加，房產公司 Opendoor Technologies(OPEN-US) 和 Zillow Group(ZG-US) 等公司近幾周都進行裁員。

Challenger, Gray & Christmas 的資深副總裁 Andrew Challenger 表示，將在第四季看到不少企業財源狀況，以歷史來看大部分的裁員都集中在該季，因為公司最終預算和計畫已定案。

不過今年前 10 月企業已宣布的裁員人數下降 16% 至 243,338 人，為該人力公司自 1993 年開始調查裁員人數以來的同期新低。

周四還有另一份報告顯示，美國工人生產率在今年上半年大幅下降後，第三季幾乎沒有成長，而勞動力成本則小幅上升。美國第三季非農生產率季增年率報 0.3%，預期 0.6%，前值 - 4.1%；美國第三季單位勞動力成本季增年率報 3.5%，預期 4.1%，前值 8.9%。