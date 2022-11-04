美國10月非農就業新增人數超預期 失業率升至3.7%

美國勞工部周五（4 日）公布 10 月非農新增就業報 26.1 萬人，遠高於市場預期的 20 萬人，但低於修正後前值 31.5 萬人，凸顯就業市場依然穩健，不過 10 月失業率意外升至 3.7% ，高於市場預期的 3.6%，透露就業市場出現降溫跡象。好壞參半的數據讓市場對聯準會（Fed）在 12 月升息幅度看法不一。

10 月非農就業報告：

非農新增就業報 26.1 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 31.5 萬人

失業率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.5%

平均每周工時報 34.5 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時

平均每小時薪資年增率報 4.7%，預期 4.7%，前值 5%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

勞動參與率報 62.2%，預期 62.4%，前值 62.3%

報告公布後，美股三大指數期貨漲幅應聲收窄，美國公債 10 年期殖利率衝上 4.158%，美元指數報 112.38。

值得注意的是，今年 8 月和 9 月數據同時被調整，8 月份非農新增就業人數從 31.5 萬人下修至 29.2 萬人；9 月份非農新增就業人數從 26.3 萬人上修至 31.5 萬人，修正後，8 月和 9 月的新增就業人數總和較此前報告的要高 2.9 萬人。

上月非農報告顯示，儘管利率快速攀升、經濟前景日益黯淡，勞動力需求依然強勁。另外，裁員人數雖然正在增加，但仍位在歷史新低水準，而企業填補數百萬空缺職位的競爭則推動薪資快速上漲。

強勁的就業報告雖然支撐作為經濟引擎的消費者支出，但也讓 Fed 替通膨降溫的努力變得更加困難，表明 Fed 在未來幾個月將堅定收緊貨幣政策。儘管如此，失業率的攀升仍給市場帶來 Fed 轉鴿的希望。

此次就業人數增長的主要驅動力來自醫療保健、專業和技術服務。上月醫療保健新增就業 5.3 萬人，專業和技術服務新增就業 4.3 萬人，製造業新增就業 3.2 萬人，社會援助新增就業 1.9 萬人，批發銷售新增就業 1.5 萬人，休閒及飯店業新增就業 3.5 萬人，交通和倉儲新增就業 8 千人，金融業新增就業 3 千人。

專家看法

彭博經濟學家們認為，儘管 10 月非農報告顯示失業率攀升，但新增就業人數和新增成長強勁，在市場對 Fed 打通膨行動將維持多久而展開辯論之際，提供一份憂喜參半的報告。

RBC Capital Markets 首席美國經濟學家 Tom Porcelli 認為，整體情況來看是勞動力市場在緩慢降溫。

人力資源與招聘公司業務營運高級總裁 Amy Glaser 表示，勞動力需求依然強勁，儘管每個人都預估就業市場會在某個時間點降溫，但到目前為止仍未見。Glaser 也指出，倉儲、零售和飯店業等受疫情打擊最嚴重的行業對勞動力需求特別強勁。

市場反應

截稿前，美股主要指數在 Fed 有望轉鴿的希望下走高，道瓊工業指數上漲逾 400 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲近 1.3%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲逾 4%。

根據芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率升至 52%，升息 3 碼（75 個基點）的機率降至 48%。