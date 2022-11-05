Fed金融穩定報告：高通膨是最大風險 美公債流動性低迷、房價恐大跌

美國聯準會 (Fed) 周五 (4 日) 公布的「金融穩定報告」指出，美國經濟面臨最大的短期風險是高而持久通膨，並提出其他潛在風險，包括美國房價有大幅下跌風險，且美國公債市場最近幾個月流動性低迷，此刻交易美債的「摩擦」正在升高。

Fed 在報告中列出受訪者認為金融體系可能遭遇的幾個流動性風險，包括高通膨和貨幣緊縮、俄烏戰爭、市場流動性壓力和波動性、能源價格上漲、台海衝突。

其中，市場流動性壓力和波動性這一項，今年 5 月還沒有被列為金融穩定風險，而視台海衝突為潛在風險的受訪者比率，明顯較半年前增加。

來源: Fed 金融穩定報告

根據金融穩定報告，Fed 認為美國房價在超低利率支撐下近年持續上漲，有大幅下跌的風險，「由於估值處於高水準，房價可能對衝擊特別敏感。」

Fed 表示，雖然啟動升息以後，美國房價最近有所趨緩，但從房租等一些指標來看，估值仍居高不下。

除了房地產市場，Fed 也提醒一些重要金融市場的流動性不佳，例如美國公債。

美國公債 5 月開始浮現流動性壓力

Fed 為了壓制通膨，從 3 月以來大幅升息，目的在使消費者需求降溫，進而抑制物價漲幅，而不讓經濟陷入痛苦的衰退、或引發金融危機。但從 5 月開始，美國 2 年期公債和 10 年期公債的殖利率都衝破 4%，為 2008 年以來最高水準，公債市場的流動性顯然出現裂痕。

金融穩定報告中說：「流動性指標，例如市場深度，顯示美國公債市場的流動性持續低於歷史水準。低流動性強化了資產價格的波動，最終可能傷害市場運作。」

Fed 警告美國公債市場最近幾個月流動性低迷，交易美債的「摩擦」(指交易難度) 正升高。(圖: AFP)

報告還說，流動性問題可能導致一些以有價證券為擔保品的融資中介工具，面臨更高的融資風險，這種潛在的漣漪效應，將加劇金融穩定風險。

不過，市場參與者迄今仍有能力履行追繳保證金的要求。美國財政部等主管機關，也採取行動提高美國公債市場的強韌度，預料很快將公布工作進展報告。

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 在報告附帶的聲明中表示：「今在全球貨幣政策同步快速收緊的環境下，伴隨疫情而來的高通膨和高度不確定性，加上戰爭導致任何衝擊可能使漏洞擴大，這些漏洞包括核心金融市場的流動性壓力，或是隱而未見的槓桿。」