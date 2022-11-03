葛林斯潘：就算Fed放緩升息步伐 美元仍維持強勢

前美國聯準會 (Fed) 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，即使 Fed 開始放慢升息步伐，美元仍將維持強勁。

葛林斯潘表示，即使像部分預言者所預期的那樣，美國通膨在 2023 年上半年觸頂，使 Fed 有理由放慢甚至暫停升息步伐，但美元仍有貨幣順風支撐匯價。

葛林斯潘指出，央行的縮表行動是房間裡的大象 (elephant in the room)，意指譬喻一件事情或風險很明顯，眾人卻視而不見，而這將是驅動強勢美元的主因。「房間裡推動美元續強的大象，可能是 Fed 每月縮表 950 億美元的舉措。」葛林斯潘說道。

葛林斯潘也表示，能源成本可能因美元強勢而推升，因目前天然氣等原物料大多數都是以美元定價。他警告投資人應當要留心，雖然美元強勢可以是經濟承壓的表徵，但也可能會是罪魁禍首。美元強勢已經使歐洲迫切所需的天然氣變得更貴。

先前外匯策略師調查報告也顯示，美元主導地位可能會延續至 2023 年，且目前離美元轉折點仍有一段距離。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，現在就預測美元走勢拐點還為時尚早，短期內美元還有更多上漲空間。至少到明年第二季，美國基本面可能開始轉向，並且 Fed 的政策立場開始轉變前，不太可能見到美元出現更大轉折。