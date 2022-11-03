Fed四度升3碼 市場接下來將何去何從？

聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 一如預期宣布升息 3 碼，為今年第四度大舉升息，分析師討論出投資人接下來該注意四大要事，以及這對風險資產的影響。

通膨和就業數據恐迫使聯準會將高利率維持在更長時間

聯準會 12 月利率會議將於 12 月 13 日至 14 日召開，在此之前，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 將於 11 月 10 日公布，再來是 12 月 1 日將公布聯準會首選通膨指標個人消費支出指數 (PCE)。

市場策略師表示，聯準會可能會在 12 月的會議上升息 2 碼，但如果有任何跡象表明通膨未趨緩，仍可能導致股市下跌，以及美債殖利率飆升。

鮑爾認為，降低通膨可能需要決心和耐心 (圖片：AFP)

鮑爾在週三在利率會議後記者會上表示，儘管總體通膨已從 40 多年來的最快速度放緩，但核心通膨價格仍在以令人不安的速度加速，薪資增長仍然喜憂參半，降低通膨可能需要決心和耐心。

美國 10 月份非農就業報告將於週五公布，當中仍有很多關於通膨訊息，包括平均時薪。

Cresset Capital 創始合夥人兼投資長 Jack Ablin 表示：「聯準會最終所做的很多事情將取決於通膨數據。我認為就業報告顯然很重要，這一切都回到了它闡述通膨的意義。」

期中選舉

美國期中選舉將在 11 月 8 日登場，對總統拜登而言，最好的情況是民主黨拿下國會兩院，但目前共和黨有望拿下眾議院，參議院不確定因素較大。

美國期中選舉將在 11 月 8 日登場 (圖片：AFP)

Opimas 執行長 Octavio Marenzi 認為，一些投資人將共和黨人奪回眾議院或參議院的結果，視為股市一大利多，因為分裂的國會可減少通過通膨性的財政支出。

eToro 美國投資分析師 Callie Cox 稱：「無論結果如何，按往年慣例，我們經常看到股市在大選後反彈。」

財報季依舊很重要

第三季財報季尚未結束，這可能意味著更多企業財報雷等著爆，就像先前 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US)。

FactSet 數據顯示，標普 500 成分股企業中，仍有 150 多家公司財報即將揭露。市場策略師表示，除此之外，財測下修也可能對公司股價造成壓力。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 預計，標普企業預計將在 2022 年和 2023 年實現 5.6% 和 3.9% 的全年獲利成長。自 9 月 30 日以來，這一數字略有下降，當時投資人預估分別為 6.3% 和 7%。

凜冬將至！烏俄戰爭可能使市場前景複雜化

俄羅斯總統普丁正積極部署「冬季攻勢」，動員國民參戰，計劃對烏克蘭進行更嚴重的報復。

俄羅斯總統普丁正積極部署「冬季攻勢」 (圖片：AFP)

Marenzi 表示，對「戰鬥民族」來說，冬天一直是俄羅斯的朋友，而且今年冬天可能再度成為俄軍的朋友，預估俄軍入侵烏克蘭的進展，可能會損害股市等風險資產，同時使美元、美債和黃金受惠。