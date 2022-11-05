推特開始裁員後 推特廣告收入大幅下滑

推特週五 (4 日) 起開始裁員之際，推特新老闆馬斯克推文表示，由於廣告商暫停在推特平台上的付費廣告支出，推特收入大幅下滑，但他並未提供詳細數據。

馬斯克週五推文透露：「由於維權組織向廣告商施壓，推特的收入大幅下降，儘管內容審核政策沒有任何改變，公司將盡一切努力安撫維權組織，但沒有任何效果。」「狀況極度混亂！他們試圖摧毀美國的言論自由。」

(圖片：AFP)

馬斯克沒有具體提到推特損失了多少收入，或者他為何將這種損失歸因於來自維權組織的壓力。

自馬斯克 10 月 28 日掌舵推特以來，他已大砍高層人事，還推動解雇大約 50% 的推特員工，外界擔憂員工的大量離職，將會導致該平台服務下降。

《路透》引述消息人士表示，預料推特內容審核團隊將納入裁員名單。《CNBC》報導，推特全球行銷團隊被大幅裁減，該團隊負責處理廣告績效、銷售績效和垃圾郵件等方面的報告和指標。

繼特斯拉對手通用汽車暫停在推特 (TWTR-US) 上投放付費廣告後，通用磨坊 (GIS-US)、Audi 和輝瑞 (PFE-US) 等多家頂級廣告商也加入此行列。

廣告分析平台 MediaRadar 數據顯示，推特的廣告商在今年 4 月至 5 月期間有所增加，約馬斯克宣布將把推特私有化的計畫之前，此後，推特的廣告商數量下滑，平均數量從 5 月份的 3900 下降到 8 月份的 2300 家，但 9 月份有 2,900 家廣告商。

馬斯克正計劃要將推特打造為世界上最被尊敬的廣告平台。馬斯克 10 月 2 日承諾，推特「將繼續打擊仇恨和騷擾，並實施選舉誠信政策」，他還向民權和活動人士會面講述理念，包括改變色彩 (Color of Change)、自由新聞 (Free Press)、全國有色人種協進會 (NAACP) 和反誹謗聯盟 (Anti-Defamation League)。

與此同時，網路酸民和偏激分子席捲推特平台，仇恨言論在該平台上激增。馬斯克此前就美國眾議院議長裴洛西夫婿遭襲擊案，引用素有傳播假新聞惡名的網站連結，隨後他又刪除轉發，引發外界議論。