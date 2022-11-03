MSCI：上市公司碳排持續超出 2100年地球恐升溫2.9°C

世界各國正為第 27 屆聯合國氣候大會 (COP27) 籌備之際，最新的 MSCI《淨零追蹤報告》指出，上市公司持續超出碳排預算份額，距離將氣溫升幅控制在 1.5°C 內的期限又縮短了 2 個月，按目前的排放速度推算，到 2100 年時將使地球升溫 2.9°C。

根據最新數據，以將氣溫升幅限制在 1.5°C 為目標，上市公司將在 2026 年 12 月之前耗盡他們在全球排放預算中的份額，這比之前在 2022 年第二季度《淨零追蹤報告》中預測的提前了兩個月。

MSCI 發佈的《淨零追蹤報告》顯示，上市公司今年將向大氣層直接排放 109 億噸的溫室氣體，比 2021 年上升 1%，但比疫情前的高點下降了 4.4%。

MSCI 表示，按照目前的排放速度來推算，到本世紀末，上市公司將使全球氣溫上升 2.9°C，遠遠未達《巴黎協定》的目標。

報告也顯示，只有超過三分之一 (36%) 的上市公司設定了脫碳目標，不到一半 (46%) 的上市公司公佈了淨零目標，報告強調了投資者在策略和投資組合層面在符合 1.5°C 脫碳路徑時所面臨的挑戰。

MSCI 指出，由於企業自行設定的淨零目標大相徑庭，情況變得更加複雜，分析顯示，一些企業設定的目標旨在平衡碳排放和脫碳，其他公司則計劃減少來自公司的供應商或客戶以外的直接排放。另一方面，有些企業只是純粹打算提高公司對可再生能源的使用。