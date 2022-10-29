Fed下週預估升息3碼 鮑爾難題落在12月

美國聯準會 (Fed) 將於 11 月 1 日和 2 日召開利率決策會議，預測將連續第 4 度升息 3 碼，但外界更關注的是，聯準會主席鮑爾就 12 月升息幅度釋出的訊號。

聯準會 9 月發布的利率點狀圖已暗示 12 月將放緩升息步伐至 2 碼，接著在 2023 年初升息 1 碼。市場正在期待利率政策變化的訊號，許多分析師認為，鮑爾將在下週記者會上「暗示」放緩升息確實即將到來。

《華爾街日報》近期報導，一些聯準會官員並不樂於每次都升息 3 碼，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 此前評論，聯準會需要開始談論放慢升息步伐，此言被視為股市、債市拋售潮將放緩的跡象。

許多分析師認為，鮑爾將下週的記者會上「暗示」放緩升息確實即將到來 (圖片：AFP)

Wilmington Trust 首席經濟學家 Luke Tilley 預估，鮑爾將透過提及週五公布的一些薪資通膨的消息，來暗示 12 月升息幅度將變小。

然而，瑞銀美國首席經濟學家 Jonathan Pingle 認為，就 9 月公布的數據來說，許多聯準會官員可能還沒有降溫有任何信心，貿然暗示放緩升息將出現問題。鮑爾還可能擔憂未來的數據可能無法配合將通膨降溫的期望，也將擾亂聯準會的升息路徑。

聯準會 12 月利率會議將於 12 月 13 日至 14 日召開，在此之前將會公布兩份重要的就業報告和兩份美國消費者物價指數 (CPI) 報告。

Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 擔憂：「如果鮑爾提前做出承諾，但數據打臉，那麼他們就無法堅持到底。」

除此之外，華爾街還關注終點利率 (Terminal Rate，指升息週期的最終利率) 的走向。

經濟學家對本輪升息週期的終端利率預測差異頗大。聯準會上月將終點利率設定在 4.5%-4.75% 之間。一些經濟學家認為，終端利率可能會低於此水平，另一派則認為利率將超過 5%。

Bankrate.com 首席金融分析師 Greg McBride 預測：「無論如何，聯準會可能會希望保留選擇餘地，不說出任何具體的東西，即使有結論，那肯定還是會隨著時間發生變化。」