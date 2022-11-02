亞馬遜市值失守1兆美元 2020年4月以來首見

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (1 日) 收盤重挫 5.5%，收逾 2 年新低，且市值摔落兆美元俱樂部，對亞馬遜來說，今年恐怕是 2008 年金融海嘯以來最糟糕的一年。

亞馬遜周二終場收在每股 96.79 美元，是 2020 年 4 月以來最低，收盤市值約 9870 億美元，歷經慘烈拋售後，該股幾乎已回吐疫情期間的漲幅。

亞馬遜今年迄今暴跌約 42%，在科技巨頭當中表現第二差，僅次於臉書母公司 Meta(META-US) 的 72%。若股價持續低迷，恐將創下 2008 年以來最糟年度表現。亞馬遜當年重挫約 45%。

與其他大型科技公司相同，亞馬遜今年也因經濟增長下滑、通膨飆升和利率走高備受打擊，在消費者重回實體門市之後，亞馬遜被迫削減疫情期間急劇擴張的業務規模。

彭博周二引述知情人士透露，亞馬遜宣布將凍結廣告業務的人力配置，雖然公司會繼續填補業務中的職位空缺，但不會創造新的職缺，顯見隨著銷售放緩，該公司正在嚴格厲行成本管控措施。

亞馬遜上周公布 Q3 廣告業務營收達 95.5 億美元，年增 25%，輕鬆擊市場敗預期，但 AWS 業務表現遜色，本季財測也令人失望。該公司預估 Q4 營收成長 2% 至 8%，與分析師預估表現存在明顯差距。