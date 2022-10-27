〈財報〉Meta Q3獲利遠遜預期 Q4財測疲弱 盤後重挫近20%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (26 日) 公布第三季獲利遠低於預期，且第四季財測疲弱，令今年迄今幾乎直線下降的股價，盤後再暴跌近 20%。

近時確認，Meta 周三大跌 5.59%，盤後重挫 19.09%，每股報 105.04 美元。以 Meta 周三盤後股價重挫至不到 108 美元的水準，已觸及 2016 年 3 月以降最低水準。

第四季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：介於 300 億至 325 億美元 vs. 322 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

Meta 腹背受敵，除了要應對線上廣告支出普遍放緩，也得面對蘋果 (AAPL-US) 更新 iOS 隱私政策的挑戰，以及來自抖音的競爭加劇。Meta 預料第四季將會公布第三次營收下降。

第三季 (9 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：1.64 美元 vs. 1.89 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年減 4% 至 277.1 億美元 vs. 273.8 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每日活躍用戶人數 (DAU)：19.8 億人 vs 19.8 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：29.6 億人 vs 29.4 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：9.41 美元 vs. 9.83 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

Meta 第三季成本和支出較去年同期增加 19% 至 221 億美元。營業利益較去年同期下降 46% 至 56.6 億美元。

Meta 第三季營業利潤率 (即扣除營運成本後的利潤) 自去年同期的 36% 降至 20%。整體純益下降 52% 至 44 億美元。

Meta 表示，第三季美國和加拿大地區 DAU 人數達 1.97 億人，自 2020 年同期 1.96 億人的紀錄上升。Meta 大部分營收來自北美的用戶。

Reality Labs 部門持續虧損 營收前景黯淡

Meta 在 Reality Labs 部門投入巨額資金，該部門負責開發元宇宙以及相關的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術。

該部門第三季營收較去年同期縮水近半至 2.85 億美元，虧損則自去年同期的 26.3 億美元擴大至 36.7 億美元。

今年迄今 Reality Labs 部門已經虧損 94 億美元，而且還看不到盡頭。

Meta 預估 Reality Labs 2023 年的年比營業虧損將持續大幅增加。「在 2023 年之後，我們將加速投資 Reality Labs，以利實現未來增加公司整體營業利益的目標。」

人力編制維持至 2023 年底

Meta 表示，公司將維持部分團隊人力不變，但部分團隊縮編，並僅對最高優先事項投資更多人力。

「因此，我們預期 2023 年底的人力約莫等同今年第三季的水準。」

廣告支出普遍放緩

同業 Snap (SNAP-US) 上周公布營收遜於預期後，一夕間股價暴跌 30%。Snap 高層將其歸因於平台變化和經濟低迷。

投資者同樣對谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 第三季財報失望，導致該股價周三創下 2020 年 3 月以來最大單日跌幅，其財務長 Ruth Porat 提到 YouTube 營收年減 2% 這點，稱其主要反映「廣告商支出進一步縮減」的現象。

科技巨擘微軟 (MSFT-US) 也無法倖免，其搜尋和新聞廣告業務以及商務社交平台 LinkedIn 的營收成長均下降。微軟財務長 Amy Hood 同樣將此歸咎於「顧客削減廣告支出」。