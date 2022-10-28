AWS營收增幅創新低曝經濟衰退前景 亞馬遜盤前股價崩跌近13%

美國科技巨擘亞馬遜上季財報表現遜色，值得注意的是該公司雲端部門 Amazon Web Services（AWS）營收創有史以來最慢增速，這意味著客戶正在大幅削減雲端運算與資料中心的支出，包括亞馬遜與其他競爭對手如微軟、英特爾在內的大公司，恐將替即將到來的經濟衰退做準備。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前股價重挫 12.9%，每股暫報 96.65 美元，微軟 (MSFT-US) 下跌 1.14%，每股暫報 224.17 美元，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 下跌 0.35%，每股暫報 91.90 美元；英特爾 (INTC-US) 上漲 5.44%，每股暫報 27.70 美元。

目前投資人聚焦產能過剩是否會導致投資削減，因為在通膨飆升的情況下，企業必須應對上升的成本，同時聯準會（Fed）的升息也降溫投資人的需求。此外，美元走強尤其是對這些公司最不利的因素。

AWS 是亞馬遜獲利豐厚的部門，在各企業深耕服務，不過在過去四季以來，由於匯率變化，該部門的營收成長一直在放緩。

根據亞馬遜第三季財報，AWS 淨銷售額年增僅 28%，低於去年同期的 39%，創 2020 年第四季以來最低增速，遠不及華爾街分析師平均預估的 31%。

Insider Intelligence 首席分析師 Andrew Lipsman 表示：「AWS 業務放緩是企業開始削減成本的明顯跡象，因此這可能在未來幾季更大幅度壓縮亞馬遜的獲利。」

宏觀環境不佳 節省成本才是王道

其他競爭對手方面，微軟旗下雲端部門 Azure 多年來一直是該公司營收引擎，但該部門上季營收增速從去年同期的 50% 驟降至 35%，低於調研公司 Visible Alpha 預估的 36.5% 成長，同時微軟預估第四季恐將再次出現下滑。

雖然 Alphabet 旗下 Google 上季雲端業務營收成長 38%，優於市場預期，替整季低迷的狀況帶來一線希望，然而與去年同期的 45% 增幅相比相去甚遠。

替亞馬遜 AWS 生產資料中心晶片的英特爾表示，資料中心業務第三季營收大幅下降 27%，利潤幾乎蒸發殆盡。英特爾執行長季辛格表示，該部門營收下滑主因是受到中國企業客戶需求疲軟影響。

與此同時，英特爾也下調今年獲利與營收預測，此舉反映出經濟的不確定性，季辛格預估這種不確定性將持續到明年，而提高資料中心銷售需要時間。

追蹤晶片製造商的公司 Mercury Research 預估，英特爾的資料中心疲軟狀況很快就會觸底，儘管下一次周期改善程度方面仍有更大的宏觀經濟擔憂。

雲端服務在企業扮演的角色是替客戶節省成本，但從這幾家公司財報觀察來看，企業開始削減該領域的預算令人擔憂，這意味著他們認為在環境艱困時期節省成本才是王道。