美元漲勢觸礁？華爾街：美利率處相對高檔 可望續撐美元

即使美元自 52 周高點大幅回落，在關鍵的聯準會 (Fed) 會議即將召開之際，華爾街投資人對美元的態度似乎沒有那麼悲觀，仍看好相對較高的美國利率繼續支撐美元。

美元指數近期頻頻下跌，自 9 月底攀上 114.78 的 20 年高點後，截至上周四 (27 日) 已跌約 4.6%，自 52 周高點的回落幅度是 2021 年 7 月以來最大。與此同時，美元多頭漸漸轉弱，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據顯示，美元淨多頭押注正處在 3 月以來最低水平。

儘管如此，有許多投資人認為，構成美元持續回落的條件還沒到位，部分原因是美國利率可能會暫時繼續高於其他已開發經濟體。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 的美洲資產管理主管 Jason Draho 說：「我認為這更像是一個減速帶 (speed bump)，而非轉折點。」

鷹派 Fed、歐洲能源危機、英國政治動盪和鴿派日銀，今年帶動美元強力反彈，但近期隨著歐洲天然氣價格回落，歐元獲得提振，英國政權更替也幫助穩定英鎊。

美元回落之際，美股和美債普遍上揚，部分原因在於市場對 Fed 放慢緊縮步伐的期望。市場預期 Fed 周三 (2 日) 將再次升息 3 碼，並密切關注央行是否釋出放緩升息相關線索，若會後訊息未如預期強硬，恐加劇美元近期跌勢。

儘管如此，Amundi 美股固定收益和貨幣策略主管 Paresh Upadhyaya 在內等投資人對美元漲勢告終的看法仍持謹慎態度。

Upadhyaya 說：「過去六個月來，我們至少看過三次這種情況，期待 Fed 將推動政策轉向最後只會讓人失望。」

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 也說：「Fed 沒那麼鷹派的跡象，雖然可能導致美元出現 1% 至 2% 的修正，但這很可能只是暫時的，Fed 還是會升息，美國利率仍是 G10 國家當中最高之一。」他預期美元年底前將繼續走強。

與此同時，Fed 正在放慢緊縮步調，這有可能促使其他央行同步跟進，進而使美元保持相對較高的殖利率，提升美元的吸引力。最近幾周已有幾家主要央行升息幅度低於預期，包含加拿大央行和澳洲央行。

不過，也有分析師指出，部分因素可能傷害美元的看多行情，舉例來說，美國通膨或經濟急劇下滑跡象將削弱央行採取貨幣緊縮的理由，並打壓美元。Neuberger Berman 貨幣管理主管 Ugo Lancioni 則認為，歐洲能源價格是決定歐元兌美元能否保持漲勢的一項重要因素。