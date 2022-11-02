FCC委員建議美國應禁用TikTok

美國聯邦交易委員會 (FCC) 現有五名委員之一 Brendan Carr 週二 (1 日) 建議美國美國外資投資委員會 (CFIUS) 應採取行動禁止 TikTok，以確保美國民眾數據安全。受此消息激勵，臉書母公司 Meta (META-US) 和 Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 盤中應聲大漲，分別收紅 2.19% 和 3.43%。

美國共和黨和民主黨都對 TikTok 與其中國母公司字節跳動在管理美國客戶數據方面表達擔憂。前總統川普時期和拜登政府都審查 TikTok 與其中國母公司的關係。TikTok 堅稱，美國用戶數據儲存在中國境外，這樣就不必將這些資訊交給政府，但美國官員仍持懷疑態度。

Carr 週二指出：「我擔憂美國民眾數據回流中國，我認為除了禁止 TikTok 外，沒有其他方法能確保美國民眾數據安全。」

Carr 在 6 月中旬曾致函 Google 和蘋果將社群平台 TikTok 從其 App 商店中刪除，理由就是秘密收集大量的敏感數據，恐造成國家安全風險。

TikTok 發布聲明指出：「Carr 在與美國政府就 TikTok 進行的機密討論中沒有任何影響力，而且似乎在表達與他做為 FCC 委員角色無關的觀點。」

美國外資投資委員會 (CFIUS) 正出面與 TikTok 的談判，以確定中國母公司字節跳動是否可以將 TikTok 剝離給一家美企並持續在美國營運。

美國司法部認為，雙方在美國安全協議方面取得進展，但仍面臨障礙，美國財政部也懷疑與 TikTok 的潛在協議能否充分解決國家安全問題。美國國會參議員 Josh Hawley 近期致函財政部長葉倫 (Janet Yellen) ，要求其對字節跳動採取行動。