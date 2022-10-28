〈財報〉亞馬遜Q3業績遜色 AWS創有史以來最低成長 Q4財報黯淡 盤後挫逾12%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (27 日) 公布第三季獲利和營收低於預期，且第四季財測令人失望，引起盤後股價崩跌一度多達 16%，若周五實現該跌勢，將創 2006 年以來的最大單日跌幅。

近時確認，亞馬遜周四收低 4.06%，盤後重挫 14.12 美元或 12.73%，報每股 96.84 美元。

第四季財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

營收：介於 1400 億美元至 1480 億美元，亦即成長率 2% 至 8% vs. 1551.5 億美元

第三季財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：28 美分

營收：年增 15% 至 1271 億美元 vs. 1274.6 億美元

營業利益：(不含投資相關營業損失) 自去年同期 48.5 億美元萎縮一半至 25.3 億美元

純益：29 億美元 (內含來自 Rivian 股權的 11 億美元營業外收入)

亞馬遜第三季營收雖然返回兩位數的成長幅，但仍不及華爾街預期。由於亞馬遜對去年底上市的電動汽車製造商 Rivian 大筆投資，所以分析師對其 EPS 估計採取不同計算方式。

關鍵部門數據

AWS：205 億美元 vs. 211 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

廣告：95.5 億美元 vs.94.8 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

AWS 占公司所有利潤還多出一些，營業利益達 54 億美元。儘管如此，AWS 仍創下 2014 年以來最緩慢的營收成長。(亞馬遜自 2014 年開始公布該部門業績)

與其他大型科技公司一樣，在宏觀經濟阻力、通膨飆升和升息環境下，亞馬遜也經歷艱難的一年，同時消費者重返實體商店購物，這些挑戰恰逢亞馬遜核心零售業務放緩。

這是亞馬遜今年第二次財報數據令人失望，均引發兩位數的拋售幅度。4 月時，亞馬遜因第二季財測疲弱而引發股價大跌 14%。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 自 2021 年 7 月接替創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 掌舵公司以來，近幾個月戮力大幅削減眾多部門的成本來應對不斷上漲的開銷，例如縮減倉儲、停止了一些實驗項目，關閉遠程醫療服務，並凍結零售業務企業職位的招聘。

「宏觀經濟環境顯然發生了很多事情，我們將平衡投資，以不影響關鍵長期策略為前提下，更加精簡。」Jassy 說。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，在過去 2 年鉅額投資提高履行和物流網絡以對應疫情引起需求後，今年已將公司資本支出預算削減 1/3。

「公司現在捏緊荷包，包括暫停某些業務的招聘並慢慢結束一些產品和業務，將資源花在更好的地方上。」Olsavsky 說。

Olsavsky 表示，第三季歐洲的經濟環境比北美更糟糕，因為俄烏戰爭和該地區的能源危機加劇。

亞馬遜第四季銷售預測悲觀，這對假期購物季來說也是壞兆頭。根據 Adob​​e 的數據，分析師已準備迎接一個平淡季節，預期線上銷售額成長率僅 2.5%。

亞馬遜本月初舉行的「Prime Early Access Sale」會員銷售活動可能有助於推動年底銷售業績。第三方分析師收集的數據表明，由於購物者感受到通膨壓力，此次活動可能表現平淡。然而，Jassy 在新聞稿中表示，顧客對於該新促銷活動與 7 月舉辦的 Prime Day 反應都「非常積極」。

亞馬遜的廣告業務再度是財報中的亮點，年增 25% 至 95.5 億美元，輕鬆打敗分析師預期，與數位同業臉書 (META-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 Snap (SNAP-US) 大相逕庭，因為同業的廣告業務遭去年的經濟環境和蘋果 iOS 隱私變化而受到重創。(上季亞馬遜廣告業務營收年增 18%)