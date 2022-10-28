〈財報〉亞馬遜Q3業績遜色 AWS創有史以來最低成長 Q4財報黯淡 盤後挫逾12%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (27 日) 公布第三季獲利和營收低於預期，且第四季財測令人失望，引起盤後股價崩跌一度多達 16%，若周五實現該跌勢，將創 2006 年以來的最大單日跌幅。
近時確認，亞馬遜周四收低 4.06%，盤後重挫 14.12 美元或 12.73%，報每股 96.84 美元。
第四季財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識
- 營收：介於 1400 億美元至 1480 億美元，亦即成長率 2% 至 8% vs. 1551.5 億美元
第三季財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識
- EPS：28 美分
- 營收：年增 15% 至 1271 億美元 vs. 1274.6 億美元
- 營業利益：(不含投資相關營業損失) 自去年同期 48.5 億美元萎縮一半至 25.3 億美元
- 純益：29 億美元 (內含來自 Rivian 股權的 11 億美元營業外收入)
亞馬遜第三季營收雖然返回兩位數的成長幅，但仍不及華爾街預期。由於亞馬遜對去年底上市的電動汽車製造商 Rivian 大筆投資，所以分析師對其 EPS 估計採取不同計算方式。
關鍵部門數據
- AWS：205 億美元 vs. 211 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)
- 廣告：95.5 億美元 vs.94.8 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)
AWS 占公司所有利潤還多出一些，營業利益達 54 億美元。儘管如此，AWS 仍創下 2014 年以來最緩慢的營收成長。(亞馬遜自 2014 年開始公布該部門業績)
與其他大型科技公司一樣，在宏觀經濟阻力、通膨飆升和升息環境下，亞馬遜也經歷艱難的一年，同時消費者重返實體商店購物，這些挑戰恰逢亞馬遜核心零售業務放緩。
這是亞馬遜今年第二次財報數據令人失望，均引發兩位數的拋售幅度。4 月時，亞馬遜因第二季財測疲弱而引發股價大跌 14%。
亞馬遜執行長 Andy Jassy 自 2021 年 7 月接替創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 掌舵公司以來，近幾個月戮力大幅削減眾多部門的成本來應對不斷上漲的開銷，例如縮減倉儲、停止了一些實驗項目，關閉遠程醫療服務，並凍結零售業務企業職位的招聘。
「宏觀經濟環境顯然發生了很多事情，我們將平衡投資，以不影響關鍵長期策略為前提下，更加精簡。」Jassy 說。
亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，在過去 2 年鉅額投資提高履行和物流網絡以對應疫情引起需求後，今年已將公司資本支出預算削減 1/3。
「公司現在捏緊荷包，包括暫停某些業務的招聘並慢慢結束一些產品和業務，將資源花在更好的地方上。」Olsavsky 說。
Olsavsky 表示，第三季歐洲的經濟環境比北美更糟糕，因為俄烏戰爭和該地區的能源危機加劇。
亞馬遜第四季銷售預測悲觀，這對假期購物季來說也是壞兆頭。根據 Adobe 的數據，分析師已準備迎接一個平淡季節，預期線上銷售額成長率僅 2.5%。
亞馬遜本月初舉行的「Prime Early Access Sale」會員銷售活動可能有助於推動年底銷售業績。第三方分析師收集的數據表明，由於購物者感受到通膨壓力，此次活動可能表現平淡。然而，Jassy 在新聞稿中表示，顧客對於該新促銷活動與 7 月舉辦的 Prime Day 反應都「非常積極」。
亞馬遜的廣告業務再度是財報中的亮點，年增 25% 至 95.5 億美元，輕鬆打敗分析師預期，與數位同業臉書 (META-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 Snap (SNAP-US) 大相逕庭，因為同業的廣告業務遭去年的經濟環境和蘋果 iOS 隱私變化而受到重創。(上季亞馬遜廣告業務營收年增 18%)