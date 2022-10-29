科技巨擘本週市值蒸發超過2500億美元

科技股巨擘 (FAAMG) 本週蒸發超過 2500 億美元的市值，華爾街認為，聯準會緊縮政策下，就連科技巨頭也無法倖免於難。

FAAMG (由 Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、Google 組成) 多年來一直引領市場走高，但本週其財報陸續公布後，五家公司中有四家慘遭滑鐵盧，僅蘋果一枝獨秀。

微軟和 Meta 財測疲弱、Google 母公司 Alphabet 的 YouTube 廣告收入不增反減，而亞馬遜最賺錢的「金雞母」雲端運算服務 AWS 創有史以來最低成長。蘋果財報整體表現亮眼，營收改寫同期新高、獲利優於預期，但 iPhone 和服務營收雙雙遜於預期。

公布財報後，微軟和 Alphabet 週三均創下一年中最慘單日表現。Meta 週四暴跌 24%，跌至 2016 年以來最低，亞馬遜週五大跌近 7%，惟蘋果 (AAPL-US) 暴漲 7.56%。

綜觀本週，Meta (META-US) 本週狂瀉 23.72%、亞馬遜 (AMZN-US) 週跌 13.33%，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 累跌 4.81%，微軟 (MSFT-US) 週漲 2.58%，蘋果 (AAPL-US) 則累漲 5.75%。相較之下，標普本週升幅超過 3.5%，連續兩週收紅。

科技股股價今年迄今的表現明顯落後 (圖片：AFP)

FAAMG 曾佔標普 500 指數的權重合計近 25 %，如今風光不再，權重占比已跌至 2020 年 4 月以來最低。華爾街認為，這是大型科技股也無法免受聯準會緊縮政策影響的結果。

BMO Capital Markets 策略師 Daniel Krieter 認為：「科技巨頭遭拋售表明，實體經濟開始感受到聯準會的限制性政策影響，經濟增長明顯放緩。而且聯準會實現經濟軟著陸的可能性很低。」

Jonestrading 首席市場策略師 Michael O"Rourke 點評：「這些財報清楚地顯示通膨是如何影響消費者支出，以及升息是如何攪動經濟，即使是科技巨頭也無法倖免。」

儘管股價大幅下跌，但一些分析師認為，這些大型科技公司將面臨更多痛苦。

瑞銀全球財富管理分析師認為，在通膨惡化，美元走強的情況下，企業財報預期仍處於高位，即便科技股股價今年迄今的表現明顯落後，但利空尚未完全消化，科技巨頭的股價仍有下探空間。