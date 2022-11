美股迷因股強勢反彈 為投資者風險偏好回升信號

熱門迷因股票周一 (31 日) 集體回漲,分析師認為,這可能是可能是一個明顯跡象,表明投資者的風險偏好正在回升。

包括 Getty Images(GETY-US) 、 Revlon Inc 、 Tilray Brands Inc (TLRY-US) 在內,眾多迷因股周一強漲,透過 SPAC 合併重返公開市場的 Getty Images 上漲了近 35%,而上周表示正在探索出售的 Revlon Inc 上漲 4.8%,Tilray 也有 12.1% 的漲幅。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出,自從 10 月迷因股股票創下低點之後,目前的跡象表明,市場投資情緒正變得更加樂觀。

自 10 月 14 日收在低點 3583 以來,標普 500 指數已經上漲約 8%,同期羅素 2000 小型股指數上漲約 10%。

與此同步的,是資金回流股市。Vanda Research 的分析師上周指出,散戶投資者平均每天向美國股市注入約 14 億美元,預計資金流入的速度將會加快。

S3 Partners 預測分析主管 Ihor Dusaniwsky 也表示,Getty Images 的股價上漲不太可能來自空頭擠壓。在空頭擠壓中,看跌的投資者被迫平倉,從而推高了股價。但這支股票周一交易量在收盤後超過了 1000 萬股,遠遠超出投資者做空的 50.6 萬股。

Dusaniwsky 指出,這說明這次行情不是軋空,而是多頭買盤帶動。

由於聯準會收緊貨幣政策,削弱了投資者的風險偏好,今年許多迷因股票受到重創。GameStop Corp(GME-US) 的股價自年初以來已下跌 24%,AMC Entertainment Holdings Inc(AMC-US) 已下跌 60%。

首席市場策略師 Art Hogan 表示,雖然一些迷因股股價已經開始反彈,可能代表投資者風險偏好普遍回升,但那斯達克指數的下行趨勢仍在繼續。

Hogan 指出,人們正坐立不安,等待聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 是否會暗示,在未來可能逐步降低升息幅度。若有縮減升息的可能性,將是股市利多,並進一步壓低美債殖利率。

外界普遍預計聯準會將在周三 (台北時間周四凌晨) 升息 75 個基點,繼續其自 1970 年代以來最激進的升息周期。