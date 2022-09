迷因股Bed Bath & Beyond財務長 紐約墜樓身亡

據《路透》報導,美國紐約市警方週日 (4 日) 表示,美國居家用品零售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 財務長 Gustavo Arnal 周五 (2 日) 墜樓身亡,享年 52 歲。

警方表示,在當地時間 9 月 2 日下午 12 點半接獲通報,民眾發現一名男性倒臥在摩天高樓旁馬路上,經確認身分後,發現是 Arnal。警方未說明現場詳細狀況,但表示有驗屍。

Bed Bath & Beyond 上星期宣布,為了改善營運狀況並增加現金儲備,計劃關閉大約 150 家店面,且進行裁員,並重擬商品戰略。

路透基於 Bed Bath & Beyond 向美國證券交易委員會 (SEC) 提出的資料在計算後發現,Arnal 於 2022 年 8 月 16、17 日兩天,共賣出 5 萬 5013 股的 Bed Bath & Beyond 股票。

另外,一群因投資 Bed Bath & Beyond 股票而蒙受嚴重損失的投資人,日前也以懷疑 Bed Bath & Beyond 公司、Gustavo Arnal 和大股東的 GameStop(GME-US) 董事長 Ryan Cohen 涉及炒作 Bed Bath & Beyond 股價為由,而向法院提起集體訴訟。