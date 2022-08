迷因股BBBY盤前重挫近15% GME、AMC等股聯袂下跌

美國家具用品連鎖商 Bed Bath & Beyond 與電玩零售商 GameStop 周一(22 日)美股盤前再次大跌,領跌一票所謂的「迷因股」,這些股票回吐近期在散戶進場助攻的大部分漲幅。

截稿前,Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 盤前下跌 14.6%,GameStop(GME-US) 跌 5.18%、美國連鎖影城 AMC(AMC-US) 下跌 33.02%、數位行銷公司 Vinco Ventures(BBIG-US) 跌 8.62%。

上周外媒報導,Bed Bath & Beyond 拖欠付款後,一些供應商開始限制或停止出貨。有知情人士透露,替供應商提供信用保線或短期融資的幾家公司已經取消對 Bed Bath & Beyond 的承保,不過 Bed Bath & Beyond 至今並未對此回應。

AJ Bell 分析師 Danni Hewson 表示,在通膨環境影響消費者的情況下,零售商如何扭轉局面是一大問題。

上周 Bed Bath & Beyond 的維權投資者、GameStop 董事 Ryan Cohen 證實已經清倉 Bed Bath & Beyond 股票,Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 上周二、周三連日以每股 18.68 美元至 29.22 美元之間的價格拋售持股,就連看漲選擇權也出售。隨後,其他迷因股收到波及股價開始全面回撤。

追蹤散户交易的研究公司 Vanda Research 數據顯示,散戶在上周二創紀錄的搶購價值 7,320 萬美元的 Bed Bath & Beyond 股票後,在過去三個交易日減少對該股的購買。

此外,受散戶青睞的美國連鎖影城 AMC 股價也出現下跌,該公司的優先股將於周一在紐交所掛牌交易,股票代號為「APE」。