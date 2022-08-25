研究機構：迷因股炒作正消退 散戶將持續減碼至今年底

研究機構 Vanda 在報告中指出，迷因股的炒作熱潮如今正在消退，散戶可能會在年底前持續進行減碼。

報告發現，過去一週，美國掛牌個股的平均每日流入金額為 12 億美元，與年初至今的平均 12.4 億美元相差不遠。歷史表明，投資人通常都會在股市下滑時加碼，但是，過去 5 個交易日中，標普 500 指數下跌了 4%，卻未見任何加碼。

該機構原先預計過去一週的單日流入平均額將達到 13 億至 14 億美元，尤其是在近來迷因股飆漲的情況下，但卻沒有實現，暗示散戶需求有所降溫。

在截至 8 月 24 日的 5 個交易日中，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 股價大跌了約 56%，交易價格約為 9.99 美元，主因是 GameStop (GME-US) 董事長 Ryan Cohen 將 BBBY 持股全部拋售。

而 GameStop 和 AMC Entertainment 等迷因股在過去 5 個交易日中也遭受了巨大損失。

報告中認為，最近迷因股的漲勢注定會減弱，部分原因是投資者情緒仍然看跌。此外，散戶的狂熱程度也沒有出現指數型的成長，難以支持迷因股續飆。

AJ Bell 分析師 Danni Hewson 表示，在通膨環境影響消費者的情況下，零售商如何扭轉局面是一大問題。