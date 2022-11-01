FOMC會議今晚登場，輝瑞、超微今晚發布季報搶先看!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 01 分)：

■道瓊指數：上漲 141 點，漲幅 0.43% 至 32916。

■那斯達克 100 指數：上漲 82.25，漲幅 0.72% 至 11529.50。

■標普 500 指數：上漲 23.50，漲幅 0.61% 至 3906.50。

【今日總經數據】今晚美國聯準會將召開為期兩天的 FOMC 會議，目前市場預期將四度升息 3 碼；今晚 10 點美國將公布 10 月 ISM 製造業指數，目前市場預期將自 50.9 下滑至 50。

二、美股盤前關注重點：

１. 澳洲央行升息一碼至 2.85%：澳洲央行今日上午再次升息一碼，將現金利率從 2.6% 上調製 2.85%，截至 9 月為止，澳洲的通膨已來到 7.3% 的年增率，為 30 年來的最高水平，但鑒於全球供應鏈問題持續緩解，大宗商品價格下跌，需求放緩下，預估通膨峰值將在 8% 左右，預估明年將開始下降。(延伸閱讀：想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例！)

2. 達美航空飛行員投票批准罷工：達美航空飛行員工會昨日以 99% 壓倒性多數批准罷工行動，此次的罷工主要是因為上一次批准的飛行員新合同已是 2016 年，該協議只到 2019 年，意味著在那之後飛行員都沒有在調過薪資。談判先前於 2020 年 2 月進入調解階段，但隨後又因 Covid-19 被擱置了兩年，一直到今年 1 月又重新開始談判，然時至今日仍未談妥。Delta Master 執行委員會主席在一份聲明中表示，其目的在達成協議而不是罷工，而此罷工也不會立即開始，尚不會對航班造成影響。

3. 美股季報：超微將於今晚盤後發布季報。先前 10 月初超微公布的 Q3 季報預估表示，Q3 銷售約為 5.6B，預估為 6.71B。調整後毛利率為 50%，也低於先前公司預估的 54%，主要仍是因為個人電腦持續庫存調整。不如預期的季報警示讓股價大幅滑落近 14%。輝瑞也將於今晚盤前發布 Q3 季報。上季度受 Covid-19 疫苗銷售的加持，季度業績超預期。目前市場預期本次輝瑞季度收入為 21.1B (YOY -12.4%)，EPS 預估為 1.4 美元 (YOY +4.5 美元)。

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