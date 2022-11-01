工研院參投 Willbox獲7億日元A輪融資將設台灣分公司

日本新創企業 Willbox 近日宣布完成 7 億日元 (約新台幣 1.53 億元) A 輪融資，由三井住友等原投資者加碼投資外，工研院旗下創新公司所主導的臺日三號基金也參投，未來 Willbox 將持續拓展其開發一站式國際物流數位平台 Giho，也規劃明年底前擴編一倍人力並設立台灣分公司。

工研院表示，臺日三號基金 (Golden Asia Fund Ⅲ) 是創新公司攜手三菱日聯投資成立，而 Willbox 本輪融資也是臺日三號基金首家投資的新創企業。

Willbox 本輪融資由三井住友領投，三菱日聯投資、丸紅投資、ANOBAKA 等員投資者跟投，新投資者則包含臺日三號基金、總部位於舊金山的賽富時全球投資部門 (Salesforce Ventures)、瑞穗資本等。

Willbox 創辦人兼 CEO 神一誠表示，台灣具有領先全球的工業產品市場，加上與日本長期穩定的經貿合作關係，認為是 Willbox 海外發展的最佳地點，規劃在 2023 年初在台設立法人，初期瞄準傳產市場，協助企業整合物流資源。

針對台灣市場布局，Willbox 台灣負責人王哲瑋補充，未來將運用 Giho 核心技術，布局台灣在地物流圈，提升台灣傳產競爭力、客戶體驗，目前也正與台灣 4 個主要國際商港周邊超過 70 家物流供應商積極協商。

Willbox 自 2019 成立以來，運用 Giho 連結日本製造業與物流供應商，提供全面且即時的運送方案，成立三年以來營收成長 905%，並擁有超過 160 位物流合作夥伴，同時與船公司與貨運代理商合作，可提供 243 條航線服務。