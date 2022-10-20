Gogolook併購AI新創Crowdinsight 強化風險管理服務布局

信任科技 (TrustTech) 公司 Gogolook(走著瞧股份有限公司) 今 (20) 日宣布併購國內 AI 新創 Crowdinsight(治略資訊)，未來將藉助治略資訊在 AI 盡職調查解決方案滿足洗錢防制、數位身分驗證需求，同時與既有通訊防詐數據資料結合，強化企業風險管理解決方案。

Gogolook 表示，根據全球洗錢防制報告指出，全球反洗錢 (AML) 產業規模在 5 年內將從 28 億美元成長至 58 億美元，年複合成長率高達 15.9%，這次併購的治略資訊專注開發以姓名為基礎的 AI 盡職調查 (AIDD) 服務，客群鎖定金融機構，今年進駐金融科技創新園區後，也獲兩大本土銀行 POC 驗證模型成功。

此外，Gogolook 認為，透過併購也可望整合自身電話號碼資料庫、姓名 AI 盡職調查技術，持續強化數據競爭力、布局數位身份驗證領域。

Gogolook 執行長郭建甫表示，隨著併購 Crowdinsight 後，預期將有助帶動營運應用性、互補性、國際化，其中，應用性意指服務已驗證有效且具明確商業模式，且能與現有電話號碼資料庫互補，強化身份驗證的數據基礎，國際化則是指服務能在 Gogolook 的跨國市場中快速複製與落地。

Gogolook 說，Crowdinsight AI 客戶盡職調查服務具備合規資料源、AI 自動判讀、法遵諮詢、結案報告等四大優勢，可望搭上國際反洗錢浪潮，並解決金融業 KYC 痛點，根據公認反洗錢師協會 (ACAMS)2021 年研究顯示，全球有 1/3 的金融機構正加速將 AI、ML 技術應用到內部反洗錢機制中，凸顯監理科技 (RegTech) 的趨勢。

Gogolook 是在 2012 年成立，旗下主打陌生來電辨識軟體 Whoscall，服務涵蓋台灣、韓國、日本、香港、泰國、巴西、馬來西亞等，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。