〈世界法說〉Q3純益季減21% EPS 2.33元 前三季每股賺7.81元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，雙率均符合財測預期，稅後純益 38.23 億元，季減 21.76%，年增 16.27%，每股純益 2.33 元，為近 3 季低點；前三季稅後純益 128.01 億元，年增近 6 成，每股純益 7.81 元。

世界先進第三季營收 133.28 億元，季減 12.9%，年增 12.2%，毛利率 45%，季減 4.97 個百分點，年減 0.79 個百分點，營益率 33.35%，季減 5.29 個百分點，年減 0.87 個百分點；稅後純益 38.23 億元，季減 21.76%，年增 16.27%，每股純益 2.33 元。

世界先進前三季累計營收 421.21 億元，年增 34.95%，毛利率 47.88%，年增 5.95 個百分點，營益率 36.43%，年增 5.99 個百分點；稅後純益 128.01 億元，年增 57.96%，每股純益 7.81 元。

世界先進法說時預估，以新台幣平均匯率 29.5 元兌換一美元假設，第三季營收估達 129-133 億元，相當於季減約 13-15%，毛利率估 44-46%，營益率 32.5-34.5%，雙率均將較第二季下滑，財報出爐符合預期。

世界先進第三季受消費性電子終端市場需求疲弱影響，客戶積極進行庫存調整，訂單明顯由過去高點下滑，產能利用率也下滑至 81-83%。

世界先進認為，面板客戶庫存調整情況將延續至第四季，而俄烏戰爭、封城及通膨等不確定因素造成的庫存修正影響，預估也會延續到明年上半年。