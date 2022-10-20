美國新創公司TeraWatt為電動卡車興建跨州充電網絡

舊金山新創公司 TeraWatt Infrastructure 周四 (20 日) 宣布，它正在沿著從加州長灘到德州 El Paso 地區的 10 號州際公路，為重型和中型卡車開發第一個電動車充電中心網絡。

該公司今年籌集超過 10 億美元用於建設充電基礎設施，該公司表示，這些設施將相距約 150 英里，位於加州、亞利桑納州和新墨西哥州最近的高速公路出口 1 英里範圍內。

根據美國能源部數據，中型和重型卡車僅占美國車輛的 4% 左右，但由於其更大的車身尺寸和更長的行駛距離，這些車輛消耗超過 25% 的公路燃料，占公路碳排放量的近 30%。

TeraWatt CEO 帕默 (Neha Palmer) 表示，「雖然今天路上的電動長途卡車數量有限，但這些車輛的到來比想像的要快，我們需要預先準備好充電基礎設施。」

該公司表示，TeraWatt 的充電中心將配備數十個直流快速充電器、直通式充電站以及用於長途和本地電動卡車經運的現場司機設施。第一批網站將於 2023 年上線。

拜登政府今年推出兩黨支持的基礎設施計畫，向各州撥款 50 億美元，為州際公路沿線的電動車充電站提供資金。

美國運輸部 9 月批准了所有 50 州、華盛頓特區和波多黎各的電動車充電站計畫，覆蓋約 75000 英里的高速公路。各州還可以獲得超過 15 億美元的資金來幫助建造充電樁。

拜登政府設定 2030 年前電動車占所有新車銷量一半的目標，並承諾到 2035 年用電力取代其聯邦車隊。